Uno spazzino è stato filmato da un utente di nome Diego Maldonado, che ha deciso di condividere su Twitter il suo gesto nei confronti di un cane randagio. Il giovane stava svolgendo il suo quotidiano lavoro di pulizie, quando ha notato questo animale che gironzola in mezzo alla strada.

Credit: Diego Maldonado/Twitter

Chiunque, alla vista di uno spazzino che si avvicina ad un cane randagio, con la sua scopa in mano, avrebbe pensato al peggio. Di certo non è una casa nuova, che i cani da strada vengono scacciati via, come fossero portatori di malattie.

Quest’uomo, però, non aveva affatto quell’intenzione. Si è avvicinato al cucciolo ed ha usato la sua scopa morbida per accarezzarlo. L’amico a quattro zampe sembra inizialmente sorpreso. Forse perché nessuno, prima di allora, gli aveva mai mostrato affetto. Si lascia coccolare e poi si mette a pancia in su, un chiaro segno di fiducia verso il suo nuovo amico.

Credit: Diego Maldonado/Twitter

Lo spazzino continua ad usare la scopa sul pelo del cane. Poi si ferma e si allontana, era ora di tornare a lavorare. Ma poi ci ripensa, torna verso il cane e lo accarezza di nuovo, questa volta usando le mani. Il randagio felice, si mette di nuovo a pancia in su e lo spazzino torna così ad accarezzarlo con la scopa.

Il video dello spazzino e del randagio

¿Quién eres cuando nadie te está viendo? pic.twitter.com/1AizffqeDS — Diego Maldonado (@DiegoMaldonadoR) October 21, 2020 Credit: Diego Maldonado/Twitter

L’utente di Twitter ha ripreso l’intera scena con il suo cellulare e poi ha pubblicato il video, accompagnandolo con il seguente post:

Chi sei quando nessuno ti sta guardando?

Credit: Diego Maldonado/Twitter

Una frase molto significativa. Quando nessuno ci guarda siamo noi stessi e quello spazzino ha un cuore grande e un immenso amore verso gli animali. Non è stato reso noto il luogo del video, ne quando è accaduto e nemmeno il nome dell’uomo. Ma in poche ore il post ha fatto il giro del mondo, raggiungendo quasi un milione di visualizzazioni.