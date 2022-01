Ogni animale ha una sua passione ed ognuna ovviamente, può essere diversa dall’altra. Oggi per esempio abbiamo deciso di parlarvi di un video virale sui social già da molte settimane e la protagonista è una cagnolina chiamata Kia, che vuole giocare a palla anche con la neve.

CREDIT: PIXABAY

La sua amica umana ha voluto condividere sul web una sua clip, ma non credeva che avrebbe riscosso così tanto successo.

La donna ha raccontato di aver adottato questa femmina di Jack Russel Terrier quando aveva pochi mesi di vita. Kia sin da subito però ha mostrato a tutta la famiglia la sua personalità allegra e vivace.

Un giorno le hanno dato una pallina da tennis e da quel momento, è praticamente diventato il suo gioco preferito. Vuole stare sempre fuori per giocare e divertirsi.

CREDIT: YOUTUBE

I suoi amici umani ovviamente, cercano di accontentarla spesso, ma le condizioni atmosferiche non sono sempre delle migliori. Kia però non ne vuole sapere e la sua famiglia è costretta a portarla fuori, con il sole, con il vento, con la pioggia ed anche con la neve.

Quel gioco la rende felice e vederla con quella luce negli occhi, per i suoi amici umani è davvero bellissimo.

La clip virale della piccola Kia

CREDIT: YOUTUBE

Nella clip resa pubblica sul web la donna è stata costretta a portare la cucciola fuori, quando la neve era anche più alta di lei.

La cagnolina però non si è affatto arresa, anzi tutto il contrario. Quando l’amica umana le ha tirato la palla, lei ha iniziato a correre per riuscire a ritrovarla, ma il gioco per lei era ancora più complicato. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Kia ha iniziato a correre sulla neve, fino a creare un cerchio. Però era felice di farlo, poiché sapeva che lo stava facendo per uno scopo ben preciso. Ritrovare la sua amata pallina da tennis.