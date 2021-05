Sono stati momenti di ansia e disperazione, quelli che ha vissuto un uomo. Il suo cane Titus è stato rubato, mentre era all’interno della sua auto. Per fortuna, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, grazie ad un giornalista di un noto programma televisivo.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre. Il signore era uscito per fare le sue solite commissioni e visto che non era molto caldo, ha deciso di portare con sé anche il suo amico a quattro zampe.

Stavano facendo dei giri in alcuni negozi locali ed è proprio durante quei minuti che è avvenuto il dramma. L’uomo aveva deciso di lasciare il suo cane in macchina.

Quando è tornato, però, si è reso conto che qualcuno aveva rotto il vetro del suo veicolo ed aveva rubato il suo cagnolino. Spaventato dall’accaduto, ha deciso di chiedere aiuto alle forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto in pochi minuti.

La drammatica notizia, ovviamente, si è diffusa velocemente in tutta la città. Sul posto è arrivato anche un giornalista di 7NEWS, noto programma televisivo, con la sua troupe. Il loro scopo era proprio quello di aiutare l’uomo a ritrovare il suo piccolo.

La mattina seguente, è arrivata la segnalazione che tutti aspettavano. Un telespettatore ha scoperto che il piccolo Titus era stato rubato da un suo vicino di casa e tutti sono andati in fretta sul posto, per poterlo riprendere il prima possibile.

L’intervento del giornalista per aiutare l’amico umano di Titus

Anche tutta la troupe televisiva ha deciso di andare a vedere. Hanno ripreso tutta la scena ed appena hanno visto il ragazzo uscire di casa, con il cane al guinzaglio, lo hanno bloccato.

Il giovane sapeva che a quel punto non poteva più fuggire. Infatti davanti alle telecamere, si è giustificato dicendo che lo aveva preso perché per lui era caldo in macchina e non riusciva a smettere di piangere. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Le forze dell’ordine ora lo hanno denunciato con l’accusa di furto e molto presto dovrà andare davanti al giudice. Rischia di finire in carcere. Nel frattempo Titus è potuto tornare a casa con il suo amico umano, che era molto preoccupato per le sue condizioni.