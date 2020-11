Un donna ha voluto pubblicare una storia bellissima sul web ed è diventata presto virale. I protagonisti sono i suoi due cagnolini, Arnold e Frank, che da quando si sono conosciuti hanno instaurato un rapporto speciale. Vederli insieme è davvero emozionante, soprattutto perché grazie al loro legame, riescono a superare tutte le difficoltà.

CREDIT: INSTAGRAM

Carolyn Manalis, ha adottato il piccolo Arnold, quando aveva pochi mesi di vita. Lo ha trovato in un rifugio e si è subito innamorata del suo sguardo dolce e della sua personalità.

Il cucciolo si è adattato in fretta nella nuova casa ed ha instaurato un bel rapporto con tutta la sua famiglia umana. Erano tutti felici di averlo nelle loro vite e soprattutto di poter passare il tempo con lui.

Un giorno è avvenuto il dramma, che ha spezzato i cuori di tutti. Il cane è uscito con la sua amica umana, per fare la sua solita passeggiata. Nel momento in cui stavano rientrando a casa, hanno incontrato un pastore tedesco che viveva da randagio.

CREDIT: INSTAGRAM

La donna ha pensato che volessero fare amicizia, ma nel momento in cui Arnold si è avvicinato al cane, quest’ultimo lo ha attaccato, provocandogli diverse ferite e lesioni sul suo corpicino. La sua amica umana, spaventata, lo ha portato d’urgenza dal veterinario.

Il medico lo ha sottoposto tempestivamente ad una cura antibiotica e gli ha medicato tutte le sue ferite. Però, a causa di questa triste esperienza, Arnold ha riportato gravi problemi psicologici. Aveva il terrore degli altri cani, soprattutto se più grandi di lui.

L’incontro tra Arnold e Frank

Carolyn non sapeva come riuscire ad aiutarlo, voleva fargli dimenticare tutto ciò che aveva vissuto. Alla fine ha deciso di adottare il piccolo Frank, un bassotto molto dolce e gentile. Era sicura che lui avrebbe aiutato il suo cane a superare il dolore di quella triste vicenda.

Nel momento in cui i due si sono incontrati, è stato praticamente amore a prima vista. Infatti da subito hanno iniziato a correre e a giocare. Arnold nonostante ciò che aveva passato, non aveva affatto paura del suo nuovo amico a quattro zampe.

CREDIT: INSTAGRAM

Ora sono diventati inseparabili. Frank aiuta il cucciolo a superare tutte le sue difficoltà. In più fa il possibile per rimanergli sempre vicino e per farlo sentire protetto ed al sicuro.