Una bambina di 2 anni chiamata Lillian e il suo cane Moz sono diventati molto famosi sui social, proprio per il legame che hanno instaurato.

Il tutto è iniziato ormai molto tempo fa. Un ragazzo chiamato Thom, era uscito per fare delle commissioni in giro per la città. Ad un certo punto, in un vicolo deserto, ha trovato il cagnolino solo ed abbandonato.

Era in grave pericolo, poiché non sapeva come affrontare la sua vita in strada. Per questo il giovane ha deciso di portarlo nella sua abitazione.

Si è preso cura di lui e i suoi cani hanno aiutato il piccolo a dimenticare tutti i traumi subiti. Moz era felice di aver incontrato quell’essere umano dolce e gentile, infatti gli ha mostrato subito la sua personalità.

Il cucciolo ama essere coccolato, vuole giocare per tanto tempo ed ama anche fare lunghe passeggiate. È proprio durante una di queste camminate che il piccolo ha incontrato la bambina di 2 anni.

Il primo incontro tra Moz e Lillian

Thom ha raccontato di aver visto la bimba mentre erano al parco. Lillian si è avvicinata al cane per giocare e Moz era felice di ricevere il suo amore e le sue attenzioni. Hanno passato insieme tutto il pomeriggio.

Da quel momento i due si sono incontrati sempre più spesso e alla fine, i genitori della piccola hanno capito che non potevano più dividerli. Lillian ama prendersi cura del suo amico a quattro zampe ed ama passare il tempo insieme a lui.

Thom ovviamente è al settimo cielo. Lui ha già altri animali nella sua abitazione e non poteva tenere anche questo cane. Il suo scopo era proprio quello di trovare la famiglia perfetta, quella che merita ogni animale. Ecco il video della loro storia di seguito:

Tuttavia, il ragazzo non credeva che Moz potesse trovare un’amica umana così speciale. Vederli insieme è bellissimo ed il rapporto che hanno instaurato è davvero sorprendente.