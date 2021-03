Una clip davvero esilarante è stata resa pubblica sui social pochi giorni fa. I protagonisti sono una bimba e il suo cane, che stavano rubando il cibo dal frigorifero della loro abitazione. La mamma è riuscita a riprendere la loro reazione ed ovviamente il filmato, è diventato presto virale sul web. In molti lo hanno condiviso, perché troppo divertente.

Ogni amico umano spera che il proprio animale ed il proprio figlio riescano ad instaurare un bel legame. Possono farsi compagnia a vicenda e vederli insieme è bellissimo.

In questo episodio, la mamma ha voluto mostrare a tutti cosa stava accadendo nella sua abitazione, appena si è distratta per qualche secondo. Lei sapeva che la piccola e il cagnolino amavano giocare insieme, ma non credeva potesse accadere una cosa del genere.

La donna era in casa e con lei ovviamente c’era anche la figlia. Era una giornata come le altre ed era impegnata nelle sue faccende domestiche.

Ha sempre lasciato la bimba e il cucciolo giocare insieme. Infatti lo ha fatto anche quel pomeriggio. Solitamente passavano del tempo nel salotto, a correre e a divertirsi.

Tuttavia, nel momento in cui la donna è andata a controllare, si è resa conto che stavano facendo qualcosa di diverso dal solito. Non era mai accaduta una cosa del genere prima di quel giorno ed è stata proprio lei a voler riprendere tutto.

La clip virale della bimba e del cane

La mamma non sentendoli nel salotto, dove li aveva lasciati, ha iniziato a girare per tutta la casa. All’improvviso, ha sentito una strano rumore provenire dalla cucina ed è proprio a quel punto che ha scoperto tutto.

Quando è entrata ha visto la sua bimba e il cane, che erano riusciti ad aprire il frigorifero e stavano mangiando tutto il cibo che riuscivano a prendere. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La donna ovviamente li ha rimproverati entrambi. Tuttavia, il cucciolo si è mostrato leggermente dispiaciuto per ciò che aveva fatto, invece la bambina era soddisfatta. Vederli insieme è stato davvero sorprendente.