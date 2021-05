L’amicizia nata tra un uomo chiamato Robert Bartel ed il gatto Paneer è davvero incredibile. La vicenda è diventata virale, proprio per le disabilità dei due protagonisti, che hanno lo stesso identico problema. Oggi sono inseparabili ed hanno imparato ad affrontare insieme le difficoltà della vita.

Il signore è venuto al mondo senza una gamba. Non ha mai avuto gravi difficoltà, anche perché riesce a muoversi grazie ad una protesi.

Poco tempo fa ha deciso di adottare un gatto. Per questo è andato nel rifugio della sua città ed ha iniziato a girare tra i box. Quando ha visto il piccolo Paneer ha capito che era l’animale perfetto per lui.

Il dolce gattino è stato salvato dai volontari, mentre viveva come randagio. Purtroppo a causa di un incidente, ha perso l’uso di una delle sue zampe. Infatti, il medico lo ha dovuto sottoporre ad un intervento di amputazione.

I volontari si sono presi cura del piccolo felino per tutto il tempo. Hanno fatto il possibile per farlo tornare a stare bene. Tuttavia, sapevano che trovare la casa perfetta per lui sarebbe stato molto difficile, poiché non tutti vogliono adottare un animale con queste problematiche.

La bellissima adozione del piccolo Paneer

Robert, invece, appena lo ha visto per la prima volta, non è proprio riuscito a trattenersi. Sapeva che era l’amico a quattro zampe perfetto per lui.

Infatti ha subito firmato tutti i moduli per la sua adozione e lo ha portato in fretta nella sua abitazione. Paneer era felice di aver trovato un essere umano dolce ed amorevole nei suoi confronti.

Una volta arrivato nella nuova casa, si è adattato in fretta. Ha imparato a salire le scale da solo e anche a passare del tempo in giardino. Robert è al settimo cielo, perché il suo amico a quattro zampe gli ha mostrato la sua dolce personalità sin da subito.

Tra i due è nato un legame davvero speciale. Passano molto tempo l’uno al fianco dell’altro ed insieme superano anche tutte le difficoltà della vita.