Un dolce gattino chiamato Monty, non ha vissuto affatto un passato semplice. Tutto questo a causa della rara condizione con cui è venuto al mondo. Ma un uomo ha deciso di adottarlo e tra loro è nato un legame speciale. Vederli insieme è qualcosa di unico ed infatti la vicenda è diventata in fretta virale sui social.

Ogni animale merita una seconda possibilità di vita.

Questo è proprio il caso di Monty. Purtroppo è venuto al mondo con una rara condizione. Il medico dopo la sua nascita, ha scoperto che era affetto da un’anomalia cromosomica.

Di conseguenza non ha il ponte nasale e a causa di questa rara patologia, starnutisce più spesso degli altri gatti. Inoltre, ha bisogno di cure e trattamenti particolari, per poter crescere sano e in salute.

La sua famiglia umana non voleva affatto occuparsi di lui ed è per questo che hanno deciso di abbandonarlo nel rifugio della loro città. Quando hanno saputo tutta la verità sulla sua condizione, hanno deciso di arrendersi e di lasciarlo da solo, in quel posto nuovo.

Come tutti i nostri amici a quattro zampe, anche Monty ha sofferto molto per questo triste abbandono. Lui desiderava solo poter incontrare degli amici umani disposti ad amarlo e a donargli tutto ciò di cui aveva bisogno.

La bellissima adozione di Monty

Pochi mesi dopo è arrivato qualcosa di totalmente inaspettato. Un ragazzo ha letto sul web la storia di questo dolce gattino ed ha deciso di andare a conoscerlo. Voleva incontrarlo per vedere la sua situazione e per poterlo adottare.

Dopo tutti i controlli del caso, il giovane ha avuto la possibilità di portare Monty a casa con sé e alla fine, si è rivelata la scelta più perfetta che potesse prendere. Ecco il video della loro storia di seguito:

Tra i due è nato un legame speciale. Il gattino ogni giorno si mostra dolce e gentile nei confronti del suo amico umano, molto probabilmente per ringraziarlo della sua seconda possibilità di vita e perché è molto affezionato a lui. Vederli insieme è qualcosa di speciale!