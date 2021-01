La commovente storia di due cagnoline, chiamate Thelma e Louise, è diventata presto virale sul web. Si sono unite per proteggere insieme i loro cuccioli, appena venuti al mondo. Ora tutti hanno trovato delle famiglie umane disposte ad adottarli.

CREDIT: FACEBOOK

Il tutto è iniziato ormai diversi mesi fa. I volontari di Northwest Dog Project, hanno trovato le due piccole a quattro zampe, a vivere da randagie.

Hanno saputo della loro situazione, tramite la segnalazione di una donna. Quest’ultima ha raccontato ai ragazzi, che si è occupata di loro per diverso tempo. Solo quando erano ormai alla fine della gravidanza si è resa conto della loro condizioni.

Thelma e Louise per poter proteggere i loro cuccioli, hanno instaurato un legame speciale. Li hanno messi al mondo, a pochi giorni di distanza l’una dall’altra. Inoltre, sono rimaste sempre insieme per farli stare bene.

CREDIT: FACEBOOK

La donna che si è presa cura di loro in quel periodo, ha deciso di chiedere aiuto ai volontari, poiché stava per arrivare l’inverno ed aveva paura che i cuccioli avessero potuto perdere la vita, a causa delle basse temperature.

I ragazzi vista la situazione, sono subito intervenuti per salvarli. Infatti hanno preso le due mamme, insieme ai loro cuccioli e li hanno portati in fretta nel loro rifugio.

Il lieto fine di Thelma e Louise e dei loro piccoli

CREDIT: FACEBOOK

Tutti i volontari si sono presi cura di loro in quei giorni. Hanno fatto il possibile per farli sentire protetti e al sicuro. In più, gli hanno donato tutto l’amore e le cure di cui avevano bisogno, per poter crescere sani ed in salute.

Thelma e Louise si sono prese entrambe cura dei loro piccoli, per i ragazzi era difficile poter distinguere quali erano i figli dell’una e dell’altra. Le due mamme sono rimaste sempre vicine e con loro anche i figli. Ecco il video della loro storia di seguito:

CREDIT: M&R TV

Nelle ultime settimane i volontari hanno trovato delle famiglie perfette per ognuno di loro ed hanno tutti avuto il lieto fine che desideravano. Nonostante il triste inizio, questa vicenda ha avuto il finale meraviglioso, che tutti speravano. Anche le due cagnoline hanno trovato delle persone disposte ad adottarle, ovviamente sempre insieme!