Non è chiaro come Mars fosse finito all'interno di quel buco: ciò che era certo, era che se qualcuno non fosse intervenuto, sarebbe morto presto

Oggi vogliamo raccontarvi la meravigliosa storia del salvataggio di un cucciolo sfortunato di nome Mars. Lui, non si sa come e quando, era finito nel fondo di un tubo di scarico. Era magro e debole, ma grazie all’intervento di due ragazzi prima, e dei volontari dopo, oggi sta bene e ha una nuova casa. Leggi di seguito per scoprire come si sono svolte le cose.

Quanti abitanti di grandi città amano, di tanto in tanto, avventurarsi nella natura e rinunciare per un po’ al metallo e al cemento del centro abitato? Qualche volta, queste passeggiate nel verde possono portare a scoperte che non ci si sarebbe mai aspettati di fare.

Ne sanno qualcosa due giovani originari di Flint, nello Stato del Michigan, negli USA. I due cugini avevano deciso di fare una lunga passeggiata all’aria aperta. Non si sarebbero mai aspettati che di vivere un’esperienza che non avrebbero più dimenticato.

Sul loro cammino, improvvisamente, hanno notato un cartello stradale steso a terra. Sollevandolo, hanno visto che quel cartello nascondeva un profondo tubo di scolo delle fogne.

Al suo interno, a circa due metri di profondità, c’era un cucciolo solo e spaventato. Non c’era modo di tirarlo fuori da soli, quindi Tyler ed Eugene sono corsi subito a casa ad avvertire i loro genitori.

Dopo una chiamata alla Polizia e ai volontari della SPCA della città, sono tutti tornati sul posto.

La nuova vita di Mars

Grazie all’esperienza e agli strumenti adatti, quei professionisti sono riusciti a tirare fuori il povero Mars in pochi minuti. Era così magro che si potevano contare tutte le sue ossa. Era debole, affamato e probabilmente aveva la Filaria. Quindi è stato subito trasportato nello studio di un veterinario.

Dopo settimane di cure e amore, alla fine, il cucciolo è tornato in forma. Non è stato facile, poiché le sue condizioni al momento del ritrovamento erano davvero drammatiche, ma alla fine ce l’ha fatta ed è quello ciò che conta di più.

Oggi Mars ha trovato anche una famiglia amorevole disposta a tutto pur di renderlo felice. Sta bene e vive la sua vita tranquilla da cagnolino. Tutto questo, ovviamente, non sarebbe stato possibile se Tyler ed Eugene non lo avessero trovato, e se i volontari non si fossero impegnati così tanto per lui.

