La Love Furry Friends è un’associazione di salvataggio che opera in Ucraina e che ogni giorno salva la vita di decine e decine di animali in difficoltà. Quando alcuni abitanti di una zona di periferia li hanno contattati per un povero cagnolino senzatetto, loro si sono precipitati subito a valutare la situazione. Il loro intervento è stato fondamentale per salvare la vita del piccolo Pushok.

Fonte: Love Furry Friends / YouTube

Purtroppo il fenomeno dell’abbandono di animali è sempre più diffuso in tutto il mondo. Un’altra delle povere vittime di questa cattiveria umana è stato il cagnolino protagonista di questa storia.

I suoi ex proprietari si sono disfatti di lui gettandolo nei pressi di una discarica edile nella periferia di una città in Ucraina.

Alcuni abitanti del posto lo hanno nutrito per un po’, ma quando si sono accorti che andava sempre a ripararsi sotto dei grossi e pesanti detriti di un cantiere, si sono spaventati per lui e hanno contattato il controllo animali locale.

Fonte: Love Furry Friends / YouTube

Giunto sul posto, uno dei volontari della Love Furry Friends ha valutato la situazione ed ha capito che bisognava agire con molta, moltissima cautela. Anche un piccolo movimento azzardato avrebbe potuto causare un crollo e il conseguente schiacciamento del cagnolino.

Il salvataggio di Pushok

Il volontario, grazie all’aiuto di uno degli operai di un cantiere vicino, ha prima provveduto ad eliminare un pezzo alla volta di quei pericolosi detriti. Poi, una volta messa in sicurezza la zona in cui si era rifugiato il cucciolo, ha provato ad avvicinarsi a lui.

Vedendo quello sconosciuto, Pushok inizialmente ha reagito male. Ha mostrato i denti e si è tirato indietro impaurito. Evidentemente era abituato a delle persone che gli avevano fatto solo del male e pensava che quello era solo l’ennesimo picchiatore. Poi, con un po’ di insistenza, il soccorritore è riuscito a prenderlo e portarlo via.

Fonte: Love Furry Friends / YouTube

Dopo la visita dal veterinario, è venuto fuori che il suo piccolo corpicino peloso era infestato da zecche e pulci. Tutte prontamente rimosse dal meraviglioso dottore. Quando sarà abbastanza pronto, i suoi salvatori si occuperanno anche di trovare una casa piena d’amore tutta per lui.