“Il mio cane è fuori dall’ordinario. Dovete vedere cosa accade alle sue guance mentre dorme”, il divertente video di Thor

Thor è un cane di razza American Bully, robusto ma allo stesso tempo un coccolone capace di conquistare il cuore di chiunque. La sua famiglia ha voluto condividere un suo simpatico video, per mostrare alla persone cosa fa il cane appena si addormenta. In pochi giorni, le immagini del cagnolone, hanno fatto il giro del mondo!

Quando arriva il momento del pisolino, si trasforma in un personaggio dei cartoni animati.

Con queste parole, la sua mamma umana Tracie McClendon, inizia la presentazione del suo post. I due vivono in Florida, precisamente nella città Jupiter.

Non appena vediamo che si è addormentato rannicchiato sul suo cuscino, prendiamo subito i nostri telefonini, pronti a registrare il divertente momento! Thor inizia a brontolare e ad emettere suoni russanti. Tutti i cani emettono suoni mentre dormono, ma vi assicuro che il mio cane è fuori dall’ordinario!

Le sue guance tremano e si trasforma di un personaggio dei cartoni animati! Non riesco a descrivervelo, per farvelo capire. Per questo vi dico che dovete assolutamente vedere questo video!