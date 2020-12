Quando ha sentito la sua padroncina urlare, il coraggioso cane si è precipitato per difenderla

Avere al proprio fianco un cagnolino, oltre che fare bene all’anima, a volte può salvarci la vita nel vero senso della parola. Quello che ha fatto Typhoon per la sua padroncina, ne è la chiara dimostrazione. Il suo senso di protezione gli ha fatto superare ogni ostacolo e ogni paura e gli ha permesso di salvare la vita all’adolescente.

A raccontare ciò che è accaduto è stata Andressa da Silva dos Santos, la sorella maggiore della ragazzina protagonista di questa spaventosa vicenda avvenuta nella periferie rurale di San Paolo, in Brasile.

Era un pomeriggio come ogni altro. Mia madre era impegnata in alcune faccende, così ha chiesto alla mia sorellina di andare fuori e di aprire il cancello dei vicini, proprio come loro avevano richiesto.