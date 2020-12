La storia che è stata resa pubblica sul web pochi giorni fa, è davvero incredibile e tutti ne sono rimasti stupiti. Un uomo ha salvato il suo amato pit bull Buddy, dall’attacco di un orso, mentre era fuori la sua abitazione. Ha voluto raccontare a tutti la vicenda, per dimostrare cosa riesce a fare l’amore per un amico a quattro zampe.

CREDIT: FACEBOOK

Kaleb Benthan, vive a Grass Valley, in California. Pochi mesi fa, ha deciso di adottare un cane dal rifugio della sua città.

Quando ha iniziato a girare tra i box, si è follemente innamorato del piccolo Buddy. Il suo sguardo dolce e la sua personalità vivace, lo hanno presto conquistato.

Infatti dopo tutti i controlli, ha firmato i moduli per la sua adozione. La sua famiglia era felice di accoglierlo in casa ed in più, anche il cane era al settimo cielo per aver trovato un bellissimo lieto fine. Era ciò che desiderava di più nella vita.

CREDIT: FACEBOOK

Una mattina è avvenuto il dramma che ha sconvolto tutti. Kaleb ha lasciato il cucciolo nel giardino, proprio come faceva sempre. All’improvviso ha sentito uno strano rumore e quando si è affacciato alla finestra, si è reso conto che il suo cane era in grave pericolo.

Un orso stava attaccando Buddy. Lo trascinava per tutto il giardino e se qualcuno non fosse intervenuto per fermarlo, il cucciolo avrebbe sicuramente perso la vita. Infatti il suo amico umano, senza rifletterci, ha deciso di uscire fuori per salvare il piccolo.

Le condizioni di Buddy dopo l’attacco

CREDIT: FACEBOOK

Kaleb ha affrontato l’animale ed è riuscito a spaventarlo. Quest’ultimo è fuggito via, ma il cucciolo a quattro zampe, dopo quella triste esperienza, ha riportato conseguenze critiche.

L’uomo ha notato che aveva delle ferite sulla testa ed anche in altri parti del corpo. Infatti lo ha portato d’urgenza nella clinica veterinaria della città. Il medico vista la situazione, ha deciso di sottoporlo ad un intervento, per suturare e medicare tutte le sue ferite. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: CBS SACRAMENTO

La gente è rimasta talmente stupita da ciò che ha fatto Kaleb, che in molti si sono fatti avanti per aiutarlo con le spese mediche. Tutti sono rimasti a bocca aperta dal suo intervento e da come sia riuscito a salvare il suo amato animale domestico.