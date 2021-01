Una vicenda che ha davvero dell’incredibile è avvenuta pochi mesi fa, una cagnolina chiamata Samantha, ha salvato il suo amico umano. Era in grave pericolo e se qualcuno non fosse intervenuto, avrebbe sicuramente perso la vita. Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi.

L’episodio è avvenuto lo scorso anno. Un uomo anziano di 84 anni, ha adottato la cucciola a quattro zampe, quando ha iniziato ad avere alcuni problemi alla vista.

Nonostante i tentativi dei medici di aiutarlo, con il passare del tempo, la sua situazione è peggiorata ulteriormente ed infatti, è diventato cieco ad un occhio. Samantha è l’unica che riesce ad aiutarlo.

Un giorno, i due hanno deciso di uscire per fare una passeggiata nel bosco dietro la loro abitazione. Lo facevano spesso e fino a quel momento, non era mai accaduto nulla di insolito.

All’improvviso, mentre il signore stava attraversando un ruscello, è rimasto incastrato. Non riusciva più ad uscire ed era in grave pericolo, poiché le temperature vista la stagione, erano molto basse.

L’uomo ha provato a chiedere aiuto, ma tutti i suoi tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Nessuno ascoltava il suo grido disperato. È proprio a quel punto che Samantha ha deciso di prendere in mano la situazione.

L’intervento di Samantha per aiutare il suo amico umano

La cucciola a quattro zampe, nel giro di pochi minuti, si è resa conto di ciò che stava accadendo. Il suo amato amico umano era in pericolo e lei doveva fare qualcosa per salvarlo, il prima possibile.

Per questo è tornata di corsa nella sua abitazione ed ha fatto di tutto per far capire ai suoi familiari, che l’uomo era in una brutta situazione. I parenti hanno lanciato in fretta l’allarme ai soccorritori, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Samantha è riuscita a guidare quelle persone, nel luogo esatto in cui si trovava il signore e i volontari sono riusciti a salvargli la vita. Tutto questo è stato possibile solo grazie all’intervento della cagnolina, che ha fatto di tutto per salvarle la vita del suo amico umano.