Il momento in cui Maya capisce di essere stata abbandonata: il video è virale Il video di Maya è diventato virale, mostra il momento in cui capisce di essere stata abbandonata da quelli che doveva essere i suoi amici umani.

Maya è una dolce cagnolina, che credeva di aver trovato la famiglia perfetta per lei e che non le avrebbe mai fatto del male, fino a quando però, non hanno deciso di abbandonarla nel rifugio della città. Lei aveva capito le loro intenzioni e non voleva più camminare, per evitare che la lasciassero sola.

La sua reazione è stata ripresa in un video, da uno dei dipendenti del posto e subito dopo è stata pubblicata sul web, diventando anche virale. Eccolo qui:

La sensibilità e l’intelligenza degli animali, ci stupiscono ogni giorno che e per questo motivo, ormai sono diventati parte integrante delle nostre famiglie. Nessuno riuscirebbe più ad immaginare la propria vita senza di loro!

Maya, in realtà, credeva che i suoi amati amici umani, non l’avrebbero mai lasciata. Fino a quando un giorno, non l’hanno fatta salire sull’auto e l’hanno portata fuori un rifugio in Texas.

Lei inizialmente non aveva capito, ma alla fine quando si è resa conto delle loro intenzioni, si è immobilizzata. Non aveva più intenzione di muoversi. Era così spaventata, che si rifiutava di andare oltre.

Uno dei ragazzi ha ripreso tutta la scena e subito dopo l’ha pubblicata sul web. La cucciola ha attirato presto l’attenzione di una volontaria, chiamata Stacey Silverstein, che ha subito chiamato quel posto, per tirarla fuori.

La donna è andata a prenderla e per prima cosa l’ha portata dal veterinario per un controllo. Maya è stata coccolata e curata per la filaria e per la malnutrizione e subito dopo sono partiti gli annunci per la sua adozione.

Nel giro di poche settimane, una dolce coppia si è fatta subito avanti per adottarla e quando si sono incontrati tra loro è stata amore a prima vista. La cagnolina sapeva che quelle erano le persone perfette per lei ed infatti lei ogni giorno, cerca di ringraziarli per la sua seconda possibilità di vita.

Nessun animale dovrebbe mai vivere una situazione simile.