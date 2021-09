Una donna chiamata Eleni poco tempo fa, è venuta a conoscenza della situazione di una femmina di pit bull, chiamata Marvel ed è subito intervenuta per aiutarla. Non voleva farsi toccare da nessuno ed era aggressiva con la maggior parte degli esseri umani. Era gelosa anche dei suoi piccoli.

CREDIT: FACEBOOK

Storie simili possono spezzare il cuore di molte persone. Questo perché i cani molto spesso vengono trovati in condizioni davvero disperate, poiché non hanno mai ricevuto amore ed attenzioni.

Proprio come la vicenda di questa cucciola, che nella sua vita non ha ricevuto l’amore e l’affetto di una famiglia umana. Le persone che hanno deciso di adottarla, l’hanno lasciata per tutto il tempo fuori la loro abitazione.

Marvel avendo ricevuto solo cattiverie e crudeltà da parte degli esseri umani, non riusciva proprio a fidarsi. Era diffidente ed aggressiva. Inoltre, quando i suoi cuccioli sono venuti al mondo, la situazione è peggiorata di gran lunga.

CREDIT: FACEBOOK

Eleni appena è venuta a conoscenza della sua vicenda, è andata conoscerla. La volontaria dal cuore enorme voleva solo aiutare la famiglia a quattro zampe a tornare a stare bene.

La donna è riuscita a convincere la sua famiglia umana a lasciare andare la cagnolina e l’ha portata in fretta nella sua abitazione. Marvel era spaesata e per tutto il tempo è rimasta in disparte. Non riusciva proprio ad aprirsi.

La nuova vita della piccola Marvel

Per giorni la ragazza si è presa cura di lei e dei suoi piccoli. Il suo unico desiderio era solo quello di aiutarla a stare bene di nuovo, poiché non poteva proprio vederla in quello stato.

Marvel ha iniziato ad aprirsi, quando Eleni l’ha portata a fare una passeggiata per la prima volta. A quel punto forse ha capito che si poteva fidare di quella persona.

CREDIT: FACEBOOK

Nel frattempo i suoi cuccioli hanno trovato delle famiglie disposte ad adottarli, ma per lei non si era fatto avanti nessuno. Ad un certo punto la situazione è cambiata dopo che molti quotidiani hanno parlato di lei e della sua triste storia. Marvel adesso ha trovato dei nuovi amici umani, che fanno di tutto per vederla felice.

