Soltanto chi condivide la vita con un amico a quattro zampe, sa quale dolore si provi a perderlo. Il noto attore Jeremy Piven ha dovuto recentemente salutare il suo amato bulldog francese Bubba. Lo scorso 15 giugno, la star di Entourage ha condiviso sul suo profilo Instagram la triste notizia.

Bubba è morto oggi. Ha portato amore e gioia a me e a chiunque abbia avuto il piacere di incontrarlo. L’ho portato con me ovunque e lui è parte di me e lo sarà per sempre. Si è spento tra le mie braccia ed ora è difficile smettere di piangere.

L’attore Jeremy Piven portava il suo Bubba in giro ovunque andasse, era il suo compagno indivisibile. Tutti lo conoscevano anche grazie ai social network e quando hanno appreso la notizia, hanno voluto lasciare messaggi di supporto e di cordoglio per la star.

Quando si perde un amico a quattro zampe, spesso si cerca conforto sui social. Semplicemente perché non tutti capiscono il dolore che prova un proprietario, poiché un cane viene considerato soltanto un animale. Ma chi ha avuto il piacere di vivere con un animale domestico, sa che diventa un membro della famiglia a tutti gli effetti.

Su Facebook sono nati addirittura gruppi di lutto per le perdite degli animali domestici.

E non è raro vedere storie di celebrità come questa di Jeremy Piven, condivise sui social. Nonostante siano delle star e abbiano un’influenza notevole tra le persone, non si vergognano nel parlare pubblicamente del dolore causato dalla perdita di un cane.

Il loro scopo è quello di sensibilizzare le persone e contribuire a sostenere il cambiamento dell’atteggiamento nei confronti della morte di un animale domestico e del dolore che ne deriva.

Chi è Jeremy Piven

Jeremy Piven è un attore, comico e produttore americano. È conosciuto soprattutto per il ruolo di Ari Gold nella serie comica Entourage, grazie alla quale ha vinto un Golden globe e tre Emmy Awards consecutivi.

Piven è nato a Manhattan ed è cresciuto in una famiglia ebrea ricostruzionista. Entrambi i suoi genitori sono attori e insegnanti di teatro. Sua sorella è la registra Shira Piven.