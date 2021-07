Dopo gli incendi in Sardegna, sui social network si è diffusa la foto di Angelo, un cane salvato dalle fiamme. La sua storia virale racconta di un cane pastore che ha lottato fino all’ultimo momento per proteggere le pecore e che è stato poi salvato dal veterinario Angelo Delogu.

Il cucciolo è stato chiamato Angelo proprio in onore del suo salvatore e al momento si trova nella Clinica Veterinaria Duemari. Proprio sulla pagina Facebook della struttura sanitaria di Oristano, è apparso un post che ha voluto chiarire qual è la verità e qual è la storia di questo combattente a quattro zampe.

Per esattezza riportiamo il posto scritto dal collega che ha trovato Angelo. Come sapete cerchiamo sempre di essere il più obiettivi possibile. ‘Alcune precisazioni riguardo al cane soccorso domenica, visto il clamore mediatico e le boiate giornalistiche che sto leggendo ovunque. Nel mio post è scritto chiaramente che è rimasto sul muretto mentre le fiamme lo avvolgevano. Chiaramente perché la pietra non brucia. Dunque prima precisazione nessuno l’ha tolto dalle fiamme, che erano già passate da qualche ora. Secondo, ciò che ha al collo è una semplice cintura dei pantaloni utilizzata per spostarlo dal muro. Non sapendo come potesse reagire visto le sue condizioni. Nessuna catena e nessun cane legato.