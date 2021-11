Oggi vogliamo raccontarvi la storia del cane Owen. Quando era soltanto un cucciolo, è stato abbandonato in gravi condizioni per strada, finché una donna amorevole di nome Goody Wu non è intervenuta in suo soccorso.

Credit: Goody Wu – Facebook

Lo ha salvato da quella vita spaventosa e sconosciuta vita per le strade del posto e, da quel momento, è diventato il suo animale domestico felice e scodinzolante. I due amici condividono ogni cosa e soprattutto ci sono sempre l’uno per l’altro nel momento del bisogno.

Recentemente, sul web si è diffuso un video che ha come protagonisti proprio Wu e Owen. I due si stavano godendo una tranquilla giornata insieme all’interno della loro abitazione quando, improvvisamente, il mondo intorno a loro ha cominciato a tremare. Il primo a sentire il terremoto è stato proprio il cane. Una scossa di magnitudo 6.5 a Taiwan.

Credit: Goody Wu – Facebook

La donna avrebbe dovuto pensare a se stessa e alla propria sicurezza, ma quando si è resa conto che il suo fedele amico a quattro zampe era spaventato, ha pensato prima al suo benessere.

Lo ha stretto tra le sue braccia per confortarlo, mentre le cose intorno a loro cominciavano a cadere. Le telecamere di sorveglianza dell’abitazione hanno ripreso l’intera scena.

Il video del cane Owen e della sua amorevole mamma umana

Il dolce gesto di Wu verso il suo cane Owen si è presto diffuso sui social network, raggiungendo in pochi giorni ogni parte del mondo. D’altronde è questo che siamo per i nostri amici pelosi, i loro protettori.

Fortunatamente, alla fine del terremoto, entrambi erano sani e salvi.

