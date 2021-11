La triste storia del piccolo Bunny, il cane cieco che ha vissuto legato ad una catena per 13 lunghi anni

Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia davvero straziante, ma che merita di essere conosciuta. Il protagonista è un dolce cagnolino chiamato Bunny, che ha vissuto legato ad una catena per 13 lunghi anni. Era cieco e non aveva mai ricevuto nulla nella sua vita.

Una vicenda terribile, che ha scosso migliaia di persone. In tanti infatti si sono offerti di aiutare i volontari, con molte donazioni, per coprire le sue spese mediche.

Il piccolo Bunny è stato trovato da un ragazzo, mentre era nel giardino della sua abitazione. Era legato ad una catena molto corta e non c’era nessuno disposto a fare qualcosa per stargli vicino.

Sul posto sono arrivati molti volontari, che hanno lavorato a lungo per convincere quello che doveva essere il suo amico umano. Quest’ultimo alla fine, ha deciso di lasciar andare il piccolo ed i ragazzi lo hanno portato via immediatamente.

Bunny nella sua vita non aveva mai ricevuto nulla. La sua situazione era davvero critica. Inoltre, hanno scoperto che era cieco ed il suo olfatto non era buono, solo dopo avergli dato del cibo. Ha impiegato diversi minuti per riuscire a trovarlo.

I ragazzi hanno voluto raccontare la sua storia sui social sin da subito e come volevasi dimostrare, è diventata in fretta virale. Il rifugio infatti ha ricevuto migliaia di donazioni, affinché il piccolo ricevesse tutte le cure di cui aveva bisogno.

La nuova vita del piccolo Bunny e la sua guarigione

Una famiglia del posto, che aveva già adottato altri cani anziani, si è presto fatta avanti per portarlo via dal rifugio. Erano felici di donargli la casa e l’amore che non aveva mai ricevuto.

Bunny nei suoi primi giorni in quel posto nuovo, ci ha messo tempo ad adattarsi. Tuttavia, quando ha capito che quelle persone volevano solo farlo tornare a stare bene, si è presto lasciato andare. Adesso è un cane felice e soddisfatto della sua nuova vita.

Nessuna sa quanto tempo abbia ancora a disposizione per vivere, ma la cosa certa è che grazie all’amore di queste persone, potrà finalmente dimenticare tutti i traumi che ha vissuto. Ha la vita che merita ogni animale.