Quella di oggi è la bellissima storia del cane Austin. Le sue immagini hanno commosso l’intero mondo del web, perché il cucciolone non riusciva a credere di essere stato adottato. Finalmente era libero dal box di quel rifugio, nel quale aveva vissuto per così tanto tempo.

È straziante pensare che ci sono tantissimi animali abbandonati nei canili, che ogni giorno sperano di essere adottati e di provare ancora quell’amore che le loro precedenti famiglie hanno tradito.

Il video del pit bull Austin mostra l’esatto momento in cui viene adottato e varca per la prima volta la soglia della porta di quella struttura. Il cucciolo era stato abbandonato per strada e soccorso dai volontari di quel posto. Nonostante fosse grato a quegli angeli che gli avevano salvato la vita, lui voleva soltanto trovare una famiglia che lo amasse. Poi, quel giorno tanto atteso è arrivato e Austin non riusciva a crederci.

Il video del cane Austin

Le immagini mostrano i volontari del rifugio che aprono la “gabbia” del pit bull e lo conducono pian piano fuori la struttura. Il cucciolo sembra non capire, è confuso e si guarda intorno. Poi, realizza che quelle meravigliose persone fuori, ferme ad aspettarlo, avevano deciso di adottarlo e portarlo nella loro casa.

Un sogno che dopo così tanto tempo si era finalmente realizzato! Oggi Austin vive in una casa bellissima, con due nuovi proprietari che lo amano e che ogni giorno si prendono cura di lui. Dopo il suo abbandono, la vita dolorosa per strada, il box freddo di un rifugio, finalmente è libero e soprattutto è felice!

Ci sono tantissimi cani come Austin chiusi nel box del rifugio in attesa di una famiglia. Alcuni da poco tempo, ma altri aspettano da lunghi anni. Sono cani come il protagonista di questa storia, dei pit bull considerati pericolosi da tutti o sono cani anziani e “diversi”. Cani in grado di dare lo stesso amore dei cuccioli. Non compriamo, ma andiamo nei canili e salviamo le loro vite! Il loro amore e la loro gratitudine sarà la nostra ricompensa per la vita!