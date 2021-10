Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia straziante, ma che merita di essere conosciuta. Il protagonista è un cane fedele, chiamato Gidget, che ha vegliato per diverse ore il corpo della sua amica umana, ormai senza vita. All’arrivo dei soccorritori, credevano che fosse morto anche lui, poiché non si muoveva.

Una vicenda terribile, che ovviamente è diventata in fretta virale sui social. In tanti nel sentirla sono scoppiati a piangere.

La donna ha adottato il piccolo da un rifugio locale ed essendo sola, passava molto tempo insieme a lui. Gidget e la sua amica umana con il passare delle settimane erano diventati inseparabili.

Il cucciolo non aveva mai ricevuto nella sua vita tutte quelle attenzioni ed infatti era molto felice. Era affezionato alla sua nuova amica umana e faceva il possibile per donarle tutto ciò di cui aveva bisogno.

Tuttavia, nonostante il lungo e bel periodo che hanno vissuto insieme, un giorno è avvenuto l’impensabile. La donna è stata colpita da un malore improvviso ed ha perso la vita mentre era nella sua abitazione.

I suoi vicini si sono presto resi conto del dramma ed infatti hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari. Però nonostante i disperati tentativi dei medici intervenuti, per la signora non c’è stato nulla da fare. Hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Le condizioni del piccolo Gidget dopo la morte della sua amica umana

I sanitari volevano portare via il corpo della donna, ma il suo cane non aveva la minima intenzione di staccarsi da lei. Era immobile e non riusciva a smettere di piangere, forse perché aveva capito cosa le fosse accaduto.

Vista la gravità della vicenda, sul posto sono arrivati d’urgenza i volontari di Pima Animal Care Center, che sono riusciti a portare via il cucciolo. Dal medico hanno scoperto che soffriva di una perdita di peli, ma che stava bene. Doveva solo superare il grave lutto che aveva subito.

Per fortuna i ragazzi si sono occupati di lui ed hanno fatto il possibile per aiutarlo. Lo hanno tenuto nel rifugio per pochi giorni. Alla fine sono anche riusciti a trovare una nuova famiglia umana disposta ad adottarlo. Tutti noi ci auguriamo che riesca a superare il dolore per quella grave perdita.