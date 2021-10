Marley è un dolcissimo border collie di 10 anni, che vista la sua età avanzata cerca una casa da più di 100 giorni. Nessuno si è mai fatto avanti per adottarlo e per donargli la seconda possibilità di vita che merita. Con il passare del tempo, sta diventando anche triste e depresso.

CREDIT: FACEBOOK

Vicende simili sono molto più comuni di quello che si crede. Solitamente le persone preferiscono adottare i cuccioli, poiché hanno bisogno di meno cure e perché hanno più tempo da poter passare con loro.

Questo cagnolino purtroppo è stato abbandonato dalla sua famiglia 100 giorni fa. Uno dei suoi amici umani ha deciso di presentarsi al rifugio di Battersea Dogs & Cat Home, dicendo che non poteva più tenere l’animale.

I volontari hanno provato a fargli cambiare idea, ma lui non ne voleva proprio sapere. Marley, ovviamente, era molto triste per quella separazione drammatica ed improvvisa.

CREDIT: FACEBOOK

Per lui quell’uomo era l’umano più importante della sua vita, ma in realtà lo aveva tradito. Questo ovviamente, gli ha spezzato il cuore. Il cucciolo sperava solo di poterlo rivedere.

I ragazzi sin da subito si sono messi a lavoro per riuscire ad aiutarlo. Hanno pubblicato la vicenda sui social e speravano di trovare la casa perfetta per lui in poco tempo, ma in realtà si sbagliavano.

La ricerca disperata di una casa per il piccolo Marley

Il cagnolino, nonostante la sua età avanzata, ama correre e divertirsi. Vuole giocare in continuazione con le palle da tennis e desidera solo ricevere affetto ed attenzioni.

I volontari stanno ancora pubblicando migliaia di annunci sui social ed ovviamente, non hanno intenzione di arrendersi. Marley visti i problemi ed il passato che ha alle spalle, ha bisogno di trovare una casa in cui non ci sono bambini.

CREDIT: FACEBOOK

In più, dovrebbe anche essere l’unico cucciolo, poiché visto che non si sa quanto tempo gli resti da vivere, ha bisogno di tranquillità ed attenzioni. Speriamo anche lui trovi il lieto fine che tanto desidera.