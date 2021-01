Una bellissima notizia è arrivata proprio all’inizio di questo 2021. Sarge, il dolcissimo pit bull, ha trovato una casa. Era nel rifugio da ben 628 giorni e nessuno si era mai fatto avanti per adottarlo. I volontari per salutarlo un’ultima volta, hanno deciso di organizzare una festa in suo onore.

Un’adozione speciale, che ha commosso migliaia di persone. In molti erano a conoscenza della storia di questo cucciolo e la maggior parte della gente si era affezionata a lui e alla sua personalità.

Il tutto è iniziato circa 2 anni fa. Il cucciolo a quattro zampe aveva una casa ed un posto in cui poter vivere. I suoi amici umani si erano sempre presi cura di lui. Poi qualcosa è cambiato.

Un giorno, la famiglia ha deciso di abbandonarlo. Non volevano più averlo in casa e hanno deciso di portarlo nel rifugio di Foothills Animal Rescue.

I volontari ovviamente hanno chiesto loro il motivo. Il perché di quella drastica decisione, ma loro si sono giustificati affermando di non volersi più prendere cura di lui. Volevano essere liberi e non volevano più avere l’impegno del cane.

Sarge ha sofferto molto per quella separazione. Nessuno si era affatto preoccupato dei suoi sentimenti. Infatti, i primi giorni nel rifugio, è rimasto tutto il tempo chiuso nel suo box. Si rifiutava di fare amicizia anche con gli altri amici a quattro zampe.

Il bellissimo lieto fine di Sarge

Sin da subito, i ragazzi hanno pubblicato diversi annunci per la sua adozione, ma per 628 giorni, non si è mai fatto avanti nessuno. Il cucciolo in quei due anni, è riuscito ad adattarsi ed ha mostrato a tutti la sua personalità vivace e socievole.

Sarge ama stare al centro dell’attenzione e soprattutto vuole giocare in continuazione. Lo scorso 2 gennaio 2021, una coppia si è presentata al rifugio, proprio per conoscerlo. Avevano sentito parlare di lui e volevano adottarlo.

I volontari erano al settimo cielo ed infatti hanno deciso di organizzare una festa in suo onore. Erano felici che dopo tutti quei mesi, avesse trovato il lieto fine che tanto desiderava. Sarge ora vive nella sua nuova casa, circondato dall’amore e dalle cure dei suoi amici umani.