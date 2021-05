Quando quattro anni fa, un giocatore di baseball di nome Austin Conway ha deciso di adottare un cagnolino, non immaginava a cosa stava per andare incontro. Stella, questo il nome del mix pastore tedesco che è entrata a far parte della vita del ragazzo, gli ha fatto capire ben presto che la vita con un cane non è affatto tutta rosa e fiori.

Credit: Austin Conway – Facebook

I cani sono i migliori amici dell’uomo, questo è fuori discussione. E lo pensa ardentemente anche Austin. Ma quando si è proprietari di un cucciolo, la vita si riempie anche di tante responsabilità.

Per badare a loro e garantirgli un posto dove vivere, a volte bisogna fare dei sacrifici e accettare alcune mancanze.

Stella, ad esempio, è stata fin da subito il contrario di un cagnolino sedentario. Austin ha dovuto cambiare più volte appartamento, solo perché alcuni di essi non potevano ospitare la sua cagnolina. E per trovarne alcuni adatti, ovviamente ha dovuto spendere più soldi rispetto a quelli che avrebbe speso se la cucciola non fosse stata con lui.

In più, la cagnetta ha distrutto più volte le scarpe, il letto e le coperte del povero Austin, tanto da portarlo a pensare di sbarazzarsi di lei e vivere più tranquillo.

Poi, riflettendoci, è arrivato a una conclusione

La decisione di Austin su Stella

Credit: Austin Conway – Facebook

Il giovane, dopo averci riflettuto bene, è arrivato all’unica conclusione che lo avrebbe reso felice. Ha scattato una foto e l’ha pubblicata su Facebook scrivendo:

Odio davvero fare questo post in questo momento… La mia ragazza Stella è semplicemente troppo da gestire, a volte. Quindi, sono giunto alla decisione che non rinuncerò a lei per niente al mondo. Continuerò a togliere i peli di da tutti i miei averi. Continuerò ad alzarmi dal letto alle 6 del mattino o a mezzanotte, quando lei mi supplicherà di uscire, anche se l’ho appena portata. Continuerò a trattare con un ladro di cibo. Continuerò a basare la mia situazione di vita su di lei finché sarà viva. E continuerò a fare qualsiasi sacrificio per cui mi sono impegnato quando l’ho adottata più di 4 anni fa.

Credit: Austin Conway – Facebook

Il post, contro ogni aspettativa, è stato cosi apprezzato che ha raggiunto 500mila like, 70mila commenti e 300mila condivisioni, facendo il giro praticamente di tutto il mondo.

In dei post successivi, Austin si è detto sbalordito dal risultato raggiunto dal suo post e spera vivamente che servirà a tutti quelli che sono dubbiosi sull’accettare anche i difetti degli amici a quattro zampe.