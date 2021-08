Cristiano Da Silva Antunes è il postino protagonista di una storia che si è recentemente diffusa sul web. L’uomo vive a San Paolo, in Brasile, e sui social network è diventato famoso con il soprannome di “Carteiro amigo dos animais“, che tradotto vuol dire “il postino amico degli animali“.

Ma perché Cristiano si è conquistato questo soprannome?

I postini, ogni giorno, hanno un programma preciso dell’itinerario da seguire e, spesso, per portarlo a termine, hanno i minuto praticamente contati. Per questo, immaginare che uno di loro possa fare amicizia con i residenti è quasi impossibile. Ma non per Cristiano!

Questo postino speciale riesce a fare amicizia con ogni animale che vive nelle case in cui consegna la posta. Che si tratti di uccelli, gatti, conigli e naturalmente cani.

Dopo aver imbucato la lettera, si sofferma per qualche istante a coccolare e salutare i suoi amici pelosi o pennuti. Non solo, Cristiano cattura il momento con dei selfie che poi pubblica sui suoi profili social network.

La sua storia e le sue fotografie lo hanno reso virale sul web in ogni parte del mondo. Ma non è l’unica cosa che lo rende una persona speciale. Fuori dall’orario lavorativo, lui dedica la sua vita a salvare gli animali più sfortunati. Cani randagi che hanno bisogno di cure mediche o cani ospiti nei rifugi che non hanno più speranze.

Le parole di Cristiano Da Silva Antunes

Diventare amico di un cane come postino non è un compito facile. Devi prima salutarlo, farti conoscere e annusare, mantenendo le distanze in modo che l’animale si senta tranquillo. Poi, sempre con cautela e calma, ci si può avvicinare a lui fino a conquistare completamente la sua fiducia.

Ho sempre amato gli animali. Insieme a mia moglie abbiamo adottato diversi cani e tre gatti. Da quando sono bambino li amo e sono cresciuto sempre con loro al mio fianco. Forse, anche per questo motivo ho questa empatia anche con quelli degli altri.

I follower, ogni giorno, attendono con ansia l’immagine quotidiana di Cristiano Da Silva Antunes. Lui è la dimostrazione che non tutti i postini sono nemici degli animali.