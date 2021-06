Nessuno sapeva come ci era finito, ma i ragazzi si sono gettati in acqua per salvare il povero Turk senza pensarci

Purtroppo, storie come questa sono sempre più rare nel mondo. Ed è proprio per questo motivo che quando capitano, troviamo immenso piacere ne raccontarvene. Parla dell’eroico salvataggio messo in atto da alcuni ragazzi, che notando il cagnolino Turk nel mezzo delle acque dell’oceano, si sono tuffati in acqua pur di salvargli la vita.

La vicenda è accaduta a Barbate, una città costiera nel sud della penisola iberica, in Spagna, ma ha ben presto fatto il giro del mondo.

Alcuni ragazzi in vacanza si sono resi protagonisti di un episodio di altruismo e gentilezza degno di essere raccontato, che ci auguriamo serva da esempio a chiunque un domani magari possa ritrovarsi in una situazione simile.

Mentre erano sulla loro barca, i giovani hanno notato qualcosa muoversi in acqua.

Abbiamo capito subito che si trattava di un cagnolino che stava annegando. Non avevamo idea di come fosse finito lì, ma l’istinto ci ha detto di spogliarci e gettarci in acqua per salvarlo.

L’intera scena del salvataggio è stata ripresa da uno dei loro amici, che poi ha provveduto anche a divulgare il video su Internet. Video che è diventato virale in ogni parte del mondo.

Turk torna finalmente a casa

Dopo averlo fatto salire a bordo, asciugato e nutrito, i ragazzi sono tornati sulla terra ferma e si sono diretti al primo rifugio per animali che hanno incontrato.

Giunti sul posto, i volontari hanno fatto qualche ricerca e sono arrivati ai proprietari di quello che hanno scoperto chiamarsi Turk. Lui era scomparso da casa sua 9 giorni prima di quando i ragazzi lo hanno trovato in mare. E nessuno, compresa la proprietaria, riusciva ad immaginare il modo in cui poteva esserci finito.

Fatto sta che quelle persone erano distrutte dall’aver perso il loro fedele amico a quattro zampe. E quando hanno saputo che era sano e salvo, si sono precipitati di corsa a riprenderlo e abbracciarlo. La mamma di Turk, riguardo ai ragazzi, ha detto: