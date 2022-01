Una clip davvero bella è stata resa pubblica sui social negli ultimi giorni. Il protagonista è un maschio di pastore australiano chiamato Dobby, che è stato dolcissimo nell’accogliere a casa la sua nuova sorellina a quattro zampe. Anche i suoi amici umani ne sono rimasti sorpresi.

CREDIT: PIXABAY

Ogni animale dovrebbe avere qualcuno con cui poter giocare e coccolarsi tutto il tempo. Infatti è bellissimo vedere i legami che si creano tra i cuccioli.

La famiglia di Dobby ha adottato questo dolce cane ormai molto tempo fa. Sono felici di averlo nelle loro vite, poiché è affettuoso ed amorevole con tutti.

Inoltre, è molto socievole. Ogni volta che lo portano al parco, ama giocare con tutti i cani. Proprio per questo motivo, la sua famiglia umana ha deciso di adottare una nuova cucciola.

CREDIT: YOUTUBE

Il loro desiderio era proprio quello di non lasciare il loro cagnolino da solo, mentre loro erano fuori per lavoro o per le commissioni. Tuttavia, nessuno sapeva che tipo di reazione avrebbe avuto il piccolo Dobby.

Inizialmente infatti i suoi amici umani erano preoccupati, ma pochi istanti dopo averli fatti incontrare, hanno scoperto che in realtà il loro cane era dolce ed amorevole anche all’interno della sua abitazione, un posto che doveva essere solo suo.

La clip virale del cane Dobby con la sua sorellina a quattro zampe

CREDIT: PIXABAY

La famiglia ha trovato la cucciola in un rifugio locale. La sua mamma era in quel posto ed aveva partorito diversi piccolini. Tuttavia, 3 mesi dopo la nascita, i ragazzi hanno iniziato a fare gli annunci per le loro adozioni.

Nel momento in cui l’hanno portata nella casa, era all’interno di una scatola. Dobby appena l’uomo è entrato ,si è reso conto che in mano aveva qualcosa. Appena ha visto la piccola, ha mostrato a tutti la sua felicità. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il cucciolo sin da subito si è mostrato dolce e gentile con la nuova arrivata. Inoltre, per cercare di farla adattare, è andato a prenderle tutti i suoi giochi. I due in pochissimi giorni hanno instaurato un legame speciale, proprio come speravano i loro amici umani.