Mayte è un cane molto dolce, fedele e leale al suo amico umano. Anderson Hidalgo è un musicista e purtroppo ha affrontato un momento davvero difficile, ma grazie all’amore dei suoi cani, è riuscito ad andare avanti. Nonostante le difficoltà ha sperato sempre di riuscire a realizzare il suo sogno.

CREDIT: YOUTUBE

Sul web è stata pubblicata una clip che mostra proprio la reazione del cagnolino, quando il ragazzo ha bisogno di un abbraccio.

Tutto è iniziato quando Anderson, non avendo i soldi per le spese quotidiane, ha deciso di andare a fare il musicista di strada. Si è fermato ad un semaforo ed ha iniziato a cantare e a suonare il suo strumento.

Sperava che qualcuno si fermasse per donargli qualche soldo o solo per dirgli che era stato bravo, ma ovviamente non è andata come sperava. Le persone hanno fatto finta di niente e sono andate via.

CREDIT: YOUTUBE

Il ragazzo era a pezzi. Voleva solo avere i riconoscimenti che sperava. Mayte quando se ne è reso conto, è subito intervenuto per consolarlo. Lo ha abbracciato molto forte e non lo ha più mollato.

La clip virale di Mayte e del suo amico umano

CREDIT: INSTAGRAM

Wara Ricoo è la donna che ha ripreso tutta la scena. Era sul balcone della sua abitazione e nel vedere quel momento emozionante, ha deciso di scendere per capire cosa stava accadendo. Ha fatto anche salire Anderson nella sua abitazione.

La ragazza, inoltre, quando ha capito la situazione che il musicista stava vivendo, ha deciso di aiutarlo. Ha voluto portare i suoi due cani, Mayte e Negrita dal veterinario per un controllo. Per fortuna erano entrambi in buone condizioni.

In più ha anche aperto una pagina Instagram per Anderson. La sua storia è diventata talmente virale sul web, che in pochi giorni ha ottenuto più di 14 mila follower.

Per fortuna pochi giorni fa, è arrivato anche qualcosa di davvero speciale. Il musicista ha firmato un contratto con la casa discografica Music Global Entertainment. Dopo tanto anche per questo ragazzo e per i suoi cani, è arrivato il lieto fine che tutti speravano.