Klarieke era certa che non avrebbe più adottato altri animali domestici, dopo il trio gattini, ma invece si sbagliava

La protagonista di questa storia è una dolcissima gatta di nome Klarieke, che vive con la sua famiglia in una bellissima fattoria dei Paesi Bassi. I suoi genitori, circa un anno fa, hanno adottato tre bellissimi gattini mentre erano in Grecia e li hanno chiamati Jack, Louis e Stavros.

La famiglia si era allargata ed erano convinti che dopo il fantastico trio, non avrebbero più avuto animali domestici in casa. Ma si sbagliavano!

Poco più di un mese fa, è successo qualcosa che non dimenticheranno mai. Nel loro giardino, è apparso un gattino, timido e molto malnutrito.

Klarieke non era sicura che si trattasse di un animale randagio. Tuttavia, durante le sue visite al giardino, ha sorpreso il gatto Stavros giocare insieme a lui.

Stavros viveva per strada ed era molto malato. È stato salvato da una ragazza olandese che soggiornava a Zante. Cercava una casa per lui, così abbiamo deciso di adottarlo. In famiglia ci siamo detti che sarebbe stato l’ultimo gatto. Eravamo arrivati a quota tre.

Il gattino randagio ha continuato a tornare nel giardino di famiglia nei giorni successivi. Si nascondeva tra le piante di pomodoro e aspettava l’arrivo del suo amico Stavros.

Ci siamo resi conto che tra i due stava nascendo un rapporto speciale. Condividevano momenti di gioco e dormivano insieme. Quel randagio si sentiva al sicuro accanto al nostro gatto!

La decisione di Klarieke

Un giorno, durante l’ora di cena, quando Klarieke è uscita in giardino per portare da mangiare ai suoi felini, si è accorta che il gattino era con loro e che la cosa non le dava affatto fastidio.

Lo ha lasciato tranquillamente mangiare e gli ha permesso di rimanere con i suoi gatti per la notte. Da quel momento, la ragazza ha preparato un piatto in più ogni giorno. Pian piano il randagio ha smesso di avere paura di avvicinarsi alla famiglia e ha iniziato a ricevere affetto da quelle meravigliose persone.

Stavros ha iniziato a fare da padre al nuovo membro della famiglia, battezzato Charlie ed proprio grazie a lui, che il gatto randagio è riuscito ad entrare anche in casa.