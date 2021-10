Shelby Wardell è rimasta bloccata in un ingorgo in autostrada e mentre aspettava, si è ritrovata testimone di una scena commovente

Oggi vogliamo raccontarvi la storia di una donna di nome Shelby Wardell, che si è ritrovata testimone di una scena meravigliosa e che forse mai dimenticherà in tutta la sua vita. Tutti noi sappiamo quanto possano essere odiosi gli ingorghi nel traffico. Rimanere fermi in attesa che le macchine si muovano, persone impazienti e clacson che strombazzano.

Credit: Shelby Wardell

Questo è proprio ciò che è caduto a Shelby. La donna è rimasta bloccata in autostrada, in un ingorgo nel Michigan. Tutti intorno a lei iniziavano ad innervosirsi, ma c’era qualcuno che ha ben pensato di spendere quel tempo nel modo più bello ed incredibile che lei avesse mai visto. Un uomo ha visto un cane sbucare dal finestrino di una delle macchine in sosta e sembrava proprio cercare attenzioni.

Credit: Shelby Wardell

Così è sceso dal suo veicolo e si è avvicinato all’animale. Shelbi Wardell non riusciva a capire cosa volesse fare e da quel momento non è più riuscita a staccare gli occhi dalla scena.

Il video di Shelby Wardell

Ho visto quell’uomo camminare verso un’altra macchina. Ovviamente non sapevo cosa stesse succedendo. Temevo che avrebbe mostrato segni di aggressione, poiché in situazioni come quella, non tutti riescono esattamente a tirare fuori il meglio di sé. Ma ciò che ho visto, è stato qualcosa di assolutamente commovente.

Mentre si poneva tutte quelle domande, la donna si è accorta che da quella macchina sbucava il muso peloso di un amico a quattro zampe. Stava cercando un po’ di attenzioni e quel gentile sconosciuto, ha esaudito il suo desiderio. Ha ho iniziato ad accarezzarlo e a giocare con lui.

Credit: Shelby Wardell

Non riuscivo a smettere di sorridere, avevo il cuore pieno d’amore. Così ho preso il cellulare e ho filmato tutta la scena. Tutti dovevano avere modo di vedere quanto grande fosse il cuore di quell’uomo. Come aveva migliorato la mia giornata, poteva migliorarla a tutti i miei amici sui social. Ma è successo qualcosa di ancora più incredibile, il mio video è diventato virale e si è diffuso ovunque!

Migliaia di persone hanno commentato e condiviso il video, sottolineando che al mondo dovrebbero esistere più persone come quell’uomo meraviglioso!