Il legame speciale nato tra Berkley un dolce cane e la piccola Elainey, è meraviglioso. La famiglia inizialmente era un po’ preoccupata dalla sua reazione, ma alla fine è accaduto qualcosa che ha stupito i genitori della bimba. Era ciò che la mamma ed il papà desideravano di più.

CREDIT: CHRISTINE JO MILLER

Il piccolo a quattro zampe è stato adottato dalla sua amica umana Christine Jo Miller e la donna sin da subito ha instaurato un legame speciale con lui.

Lei ha sempre avuto un amore profondo per gli animali ed infatti, quando ha incontrato Berkley, ha deciso di prenderlo con se. Pochi mesi dopo, ha scoperto di essere in dolce attesa.

Sia lei che il compagno erano molto felici. Il loro desiderio era proprio quello di diventare genitori. Però, erano molto preoccupati per la reazione che avrebbe potuto avere il cucciolo, nei confronti della piccola.

CREDIT: CHRISTINE JO MILLER

Quando Elainey è venuta al mondo, i genitori l’hanno portata subito a casa, ma in un primo momento hanno deciso di tenerla lontana dal cane. Non sapevano cosa avrebbe potuto fare, se si fosse ingelosito.

Con il passare dei giorni, i suoi amici umani hanno notato che in realtà lui voleva solo fare qualcosa per proteggerla e per starle vicino. Infatti alla fine, hanno deciso di lasciarlo libero.

Il rapporto nato tra Berkley e la neonata

CREDIT: BABIEZ TV

Berkley ogni notte andava a controllare la neonata nella sua culletta. Il suo scopo era solo quello di vedere se stava dormendo e se aveva bisogno di qualcosa. Vederli insieme, per i genitori è stata una vera sorpresa.

Da quando i due si sono incontrati, sono passati già diversi mesi. La piccola ama passare il tempo con il suo amico a quattro zampe e soprattutto è felice di poter giocare con lui.

CREDIT: CHRISTINE JO MILLER

I genitori ora sono al settimo cielo. Vedere il rapporto che hanno instaurato per loro è davvero meraviglioso. La mamma infatti, in un’intervista ha dichiarato che far crescere la sua bambina con l’amore di un cane, era ciò che desiderava di più.