I nostri amici a quattro zampe possono diventare per noi dei compagni di vita essenziali, che ci aiutano a superare ogni tipo di dolore o trauma. Lo sa bene un uomo di nome James Booth, un veterano di guerra che ha riscontrato molte difficoltà a tornare alla sua vita da civile. Se ci è riuscito, il merito è in gran parte della sua cagnolina Ladybug.

Credit: kare11 / youtube

La storia che vi raccontiamo oggi arriva dagli Stati Uniti, più precisamente da St. Paul nel Minnesota, ma ha ben presto fatto il giro del mondo intero del web.

James è un veterano della marina degli USA, che ha combattuto per tantissimi anni in guerra. Tornare alla vita da civile, non è mai semplice per questi eroi.

Tantissimi, per superare questi traumi dovuti alle battaglie, si affidano a dei gruppi di ascolto. James, invece, aveva trovato tutto il conforto che gli serviva in una meravigliosa cagnolina di nome Ladybug.

Un terribile giorno, la vita di quell’uomo che sembrava essersi stabilizzata definitivamente, è tornata a traballare. Mentre era in chiesa, un malintenzionato ha rubato la sua auto, una Dodge Caliber del 2008. Il problema reale per l’uomo, però, non era che la sua auto era scomparsa, ma che al suo interno c’era anche l’adorata cucciola.

Le indagini della Polizia e il ritrovamento di Ladybug

Credit: kare11 / youtube

Quelli successivi sono stati giorni davvero terribili per il povero James. Non dormiva, non mangiava e riusciva solo a pensare alle cose terribili che potevano essere successe alla sua Ladybug.

Ad aiutarlo nell’ardua missione di ritrovare la cagnolina e la sua auto, si è impegnata molto anche la Polizia di St. Paul. Fin da subito ha iniziato ad indagare ed ha anche pubblicato dei post e degli appelli sui social media.

Proprio grazie a quelle descrizioni e a quelle foto su Internet, una cittadina ha riconosciuto l’auto di James e ha lanciato l’allarme agli agenti.

Credit: kare11 / youtube

Grazie all’aiuto di quella donna, è stato possibile rintracciare la donna che aveva rubato l’auto, che fortunatamente custodiva la cagnetta in ottime condizioni.

Quando ha potuto riabbracciare la sua Ladybug, James è tornato ad essere l’uomo più felice del mondo.