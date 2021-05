La cucciola randagia protagonista della storia che vi raccontiamo oggi, si chiama Calli ed è stata salvata dalla strada, in condizioni molto spiacevoli. Con l’aumento delle temperature in molte parti degli Stati Uniti, gli animali randagi si ritrovano a dover combattere il caldo e la sete e a dover cercare un riparo.

Credit: Dallas Dog – Rescue.Rehab.Reform / Facebook

Tutto è iniziato quando, un giorno, il proprietario di una casa ha sentito un po’ di trambusto provenire dall’esterno. Così ha deciso di uscire e di capire cosa stesse accadendo. Non appena però ha aperto le porta dell’abitazione, quella persona si è ritrovata a guardare una scena molto triste. Un cucciolo randagio magro, sporco e pieno di pulci, era rimasto incastrato con la testa in un secchio.

Il buon samaritano è subito intervenuto per aiutarlo e per liberarlo dal secchio. Non appena libero, però, l’animale ha iniziato a correre spaventato. Sbatteva ad ogni lato della casa e non aveva nemmeno la forza per reggersi in piedi.

Credit: Dallas Dog – Rescue.Rehab.Reform / Facebook

Così, il proprietario della casa lo ha preso in braccio e l’ho a messo in un posticino all’ombra. Poi, ha cercato su Internet il numero dell’associazione locale e segnalato la situazione del cucciolo ai volontari.

Grazie al suo gesto, il povero animale è stato portato in una clinica veterinaria, dove ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno.

La nuova vita di Calli

Dopo il salvataggio, i ragazzi hanno scoperto che era una femmina ed hanno deciso di chiamarla Calli. Oggi si sta riprendendo e non appena sarà pronta, il rifugio si occuperà di cercarle una famiglia.

Credit: Dallas Dog – Rescue.Rehab.Reform / Facebook

Questa storia ci lascia un insegnamento molto importante. Il proprietario di quell’abitazione ha fatto un gesto che non gli è costato nulla, una semplice chiamata a chi di competenza. E grazie a quella chiamata, oggi una cucciola randagia ha una seconda possibilità di vita. Che sarebbe successo se quel residente avesse ignorato quel cane o lo avesse cacciato via dalla sua proprietà?