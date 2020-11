Dave Coughlin è il papà di un bambino di nome Connor, che ha approfittato di questo periodo in cui tutti siamo costretti a restare chiusi in casa, per fare alcuni lavori domestici che aveva in programma di fare da molto tempo. Mentre era intento nelle sue faccende, l’uomo ha notato che il bimbo trascorreva la maggior parte del tempo a guardare fuori dalla finestra insieme alla loro cagnolina Lucy.

Credit: DAVE COUGHLIN

Connor è sempre rimasto affascinato dai camion e dalle motociclette che passano ogni giorno fuori da casa nostra. Lui e Lucy amano trascorrere il tempo a guardare fuori dalla finestra, ma non mi ero mai reso conto del fatto che mio figlio non fosse abbastanza alto da avere una buona visuale.

Qualche volta l’ho visto prendere uno sgabello e avvicinarlo alla finestra, nel tentativo di raggiungere la stessa altezza di Lucy. Così, visto che avevo molto tempo a disposizione, ho deciso di occuparlo facendo qualcosa di speciale che potesse sia essere utile per il mio bimbo, sia rendere felice la cagnolina.

Credit video: Dog and Baby TV – YouTube

Dave ha così dato vita al suo progetto. Ha iniziato con il comprare del legno che lui stesso, grazie alle sue capacità nel fai da te, ha lavorato per quattro lunghi giorni. Alla fine è riuscito a realizzare un bellissimo piccolo soppalco sul quale Connor, grazie ai due gradini, poteva comodamente salire e raggiungere la postazione ideale per avere la stessa visuale della cagnolina.

La reazione di Connor

Credit: DAVE COUGHLIN

Col senno di poi, mi sono reso conto di quanto sia stato fortunato. Continuavo ad assemblare pezzi in modo casuale. Più volte mia moglie, guardandomi all’opera, mi ha pregato di lasciar stare. Poi ha guardato il risultato finale. Ho sistemato la mia opera d’arte sotto la finestra e poi ho chiamato Connor…

Credit: DAVE COUGHLIN

Quando il bambino ha visto il regalo del suo papà, non ha fin da subito capito di che cosa si trattasse. Era confuso e non capiva quale fosse la sua utilità. Poco tempo dopo, però, ha iniziato a correre felice perché aveva capito di riuscire a vedere quello che vedeva il suo amato amico a quattro zampe.