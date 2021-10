Questa storia racconta il coraggio infinito di una donna di Thomasville, in Georgia, che ha deciso di affrontare due uomini cattivi e potenzialmente pericolosi, solo per salvare la vita di una povera cagnolina che stava per morire. Quelle due persone stavano tentando di affogare Miss Hicks nel fiume della città. E ci sarebbero riusciti, se questa temeraria signora non fosse intervenuta a salvare la povera cucciola.

Non è chiaro il motivo per il quale alcune persone riescano a raggiungere un livello di crudeltà tale, ma si leggono storia ogni giorno di abusi e maltrattamenti nei confronti dei poveri e innocenti animali.

Sembrava un giorno come tanti altri a Thomasville, in Georgia. Una donna stava facendo la sua solita passeggiata in bicicletta sul lungo fiume, quando ha notato uno strano movimento in un angolo nascosto della riva.

C’erano due uomini che su muovevano freneticamente in acqua e sembrava che stessero trattenendo qualcosa sotto la superficie.

Quando era abbastanza vicina, la signora ha notato che quella cosa che tenevano con la forza sott’acqua, era un cane. Senza pensarci un secondo di più, la donna è scesa di corsa dalla bici e si è messa a correre verso quegli uomini.

Alla vista di quella donna infuriata, i due si sono spaventati e sono corsi via, non prima di aver colpito di striscio la buona samaritana.

La nuova vita di Miss Hicks

Quella donna sapeva di essere arrivata giusto in tempo. Se fosse passata da quelle parti qualche minuto più tardi, per la femmina di pitbull non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Dopo aver estratto la cucciola dall’acqua, ha subito contattato il controllo animali della città, richiedendo l’urgente intervento del personale.

Miss Hicks era spaventata, bagnata, debole e fangosa, ma aveva capito che quelle persone erano arrivate per salvarla e si è lasciata avvicinare e caricare in auto.

Il veterinario ha visitato e iniziato subito le cure per la cagnolina, che nel giro di qualche settimana dovrebbe tornare in piena forma.

Sia la sua salvatrice che Il rifugio Thomasville – Thomas County Humane Society, a quel punto, si impegneranno a trovare per lei una casa amorevole e delle persone gentili che non faranno altro che amarla per sempre.