Solo poco tempo fa un gruppo di ragazzi sono intervenuti per salvare 3 poveri rottweiler abbandonati in un casolare disabitato. Una donna li ha nutriti per mesi, ma sapeva che non potevano andare avanti con quella vita, infatti voleva fare qualcosa per aiutarli.

CREDIT: PIXABAY

L’abbandono degli animali è una piaga sempre che più diffusa, che nonostante il lavoro dei volontari, sembra essere impossibile da eliminare. Le persone preferiscono lasciare i cani in posti deserti, piuttosto che portarli in un rifugio.

La signora ha notato i 3 poveri cani un giorno di diversi mesi fa. Erano una mamma, un papà ed il loro cucciolo. Quando sono arrivati in quel posto, erano molto magri.

Proprio per questo la donna gli portava sempre qualcosa da mangiare. Però quando si è resa conto che i giorni diventavano settimane e le settimane mesi, ha capito che doveva fare qualcosa in più per aiutarli.

CREDIT: FACEBOOK

Così ha allertato i ragazzi di Hope For Paws, che vista la gravità della vicenda sono presto intervenuti. Il loro unico scopo era quello di salvarli e di trovare il lieto fine che merita ogni animale per ognuno dei cagnolini.

L’intervento dei volontari per i 3 rottweiler

All’arrivo dei volontari la famiglia a quattro zampe era curiosa di conoscerli. Il cucciolo che hanno chiamato Gladiator sin da subito è stato felice di vedere quelle persone, poiché aveva capito che erano lì per aiutarlo. Infatti sono riusciti a prenderlo in fretta.

I suoi genitori invece, in un primo momento non volevano avvicinarsi, ma alla fine grazie al cibo ed alle attenzioni, hanno deciso di farsi prendere.

Tutta la famiglia ora è nel rifugio e i ragazzi si stanno occupando di tutti e 3. Purtroppo a causa del lungo periodo che hanno vissuto in quel posto sono magri e deboli, ma presto torneranno a stare bene.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari al momento stanno facendo anche gli annunci per le loro adozioni. Sperano di trovare delle famiglia amorevoli per ogni cane, affinché possa vivere il resto dei suoi giorni circondato da ciò che desidera.