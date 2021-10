Una vicenda davvero straziante è avvenuta negli ultimi giorni ed è diventata in fretta virale sul web. Un gruppo di volontari hanno salvato la vita di un cane abbandonato, legato alla ringhiera di un ponte e in condizioni molto gravi. Senza il loro intervento non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio terribile, che ovviamente ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Nessun animale dovrebbe mai vivere un’esperienza così triste e drammatica.

I volontari di Jankovke hanno ricevuto una chiamata da parte di una donna, in cui li informava della grave situazione del cane. Per questo, sono andati in fretta sul posto a controllare.

Inizialmente credevano fosse uno scherzo, poiché non credevano che la crudeltà umana potesse arrivare a quei livelli. Tuttavia, appena sono arrivati sul ponte, nel vedere quella scena straziante, non sono riusciti a trattenere le lacrime.

CREDIT: FACEBOOK

Il dolce cucciolo era legato a quella ringhiera e la corda era talmente corta, che non riusciva nemmeno a poggiare la testa sull’asfalto. Infatti quando ha visto i volontari, era felice, forse perché per lui erano la sua unica possibilità di sopravvivenza.

Nessuno sa cosa abbia vissuto il piccolo a quattro zampe, ma la cosa certa è che non ha mai perso la fiducia negli esseri umani. Si faceva toccare e voleva ricevere le loro attenzioni.

Il salvataggio del cane abbandonato

I ragazzi dopo averlo liberato da quel collare stretto, lo hanno portato in fretta nel loro rifugio. Tuttavia, prima di sottoporlo ad una visita medica, hanno passato un po’ di tempo con lui, a giocare e a correre sul prato.

Il loro unico scopo era quello di non fargli vivere altri traumi, altrimenti non sarebbe mai riuscito a dimenticare quella triste esperienza.

CREDIT: YOUTUBE

Al momento il cucciolo è ancora nel rifugio e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. La sua strada per la guarigione è lunga e in salita, ma nessuno ha intenzione di lasciarlo solo. A breve arriverà anche per lui una famiglia amorevole, disposta a portarlo via da quel posto.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: