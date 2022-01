Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia davvero triste, che ci ha spezzato il cuore. Il protagonista è un povero cane che purtroppo è stato lasciato legato ad un cassonetto per 3 lunghi giorni. La gente del posto, non si è affatto interessata a lui e questa è la parte più triste della vicenda.

CREDIT: YOUTUBE

Tutti noi dobbiamo essere consapevoli che le sofferenze che alcuni cuccioli sono costretti a vivere, sono davvero terribili.

Questo povero cagnolino ha riportato dei traumi che sono impossibili da dimenticare, ma ora dopo tanto ha trovato, anche lui ha avuto il suo lieto fine.

Un volontario dell’associazione Stray Rescue, un giorno stava passando in un quartiere, poiché doveva fare delle commissioni. Tutto sembrava procedere normalmente.

CREDIT: YOUTUBE

Ad un certo punto però, da lontano ha notato qualcosa che si muoveva vicino ai cassonetti della spazzatura. In realtà credeva fosse una busta che oscillava a causa del vento.

Tuttavia, appena si è avvicinato, ha fatto la terribile scoperta. Legato a quei secchi c’era un povero cane, che aveva uno spazio molto ristretto in cui potersi muovere. Il suo sguardo era triste e spento, visto ciò che stava vivendo.

Il salvataggio del cane abbandonato e il suo lieto fine

CREDIT: YOUTUBE

Il ragazzo, ovviamente, non poteva lasciarlo in quello stato. Infatti è subito intervenuto per aiutarlo. Ha provato a chiedere in giro se qualcuno avesse informazioni utili, ma tutti gli hanno chiuso la porta in faccia.

Alla fine, una donna gli ha confessato la verità. Il cucciolo era stato abbandonato da 3 lunghi giorni. Ecco il video della storia di seguito:

Dal momento in cui il ragazzo è intervenuto, sono passati ormai diversi mesi. Il cane per fortuna ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno e poco fa i ragazzi in un post sui social, hanno informato tutti che ha anche trovato una famiglia, che gli sta donando tutto quello che non ha mai avuto nella sua vita.