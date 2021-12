Il video del ragazzo protagonista di questa storia si è diffuso in tutto il mondo. Prima su Tik Tok e poi su tutti gli altri social network. La cosa che ha colpito gli utenti, riguarda proprio l’amore che il giovane lavoratore dimostra nei confronti del suo amico a quattro zampe.

Non ci sono molte informazioni sulle foto e sui filmati diffusi su Internet. Ciò che però è certo, è che il ragazzo lavora come lavavetri ai semafori, per guadagnare qualche spicciolo. E mentre lo fa, porta con se il suo fedele cucciolo.

Le immagini mostrano questo giovane che pulisce il vetro di una macchina mentre il semaforo è rosso e che porta un cagnolino sulla schiena. Mentre lui guadagna i soldi per nutrire se stesso e il suo animale, quest’ultimo dorme teneramente sulle sue spalle.

Migliaia di utenti hanno sorriso davanti alla scena e l’hanno descritta come la più adorabile che abbiano mai visto nella loro vita.

Il filmato è stato diffuso proprio da un’automobilista in coda al semaforo. Alla vista di quel giovane lavoratore con un cagnolino sulle spalle, non ha potuto fare a meno di prendere il cellulare e di filmare la scena. Ha poi pubblicato il video su Tik Tok e in pochissimo tempo è diventato virale ed ha raggiunto ogni parte del mondo!

Secondo l’utente, la scena si è svolta per le strade del Perù. Il cagnolino indossa anche un cappottino, così da poter stare al caldo durante le fredde giornate. È accoccolato dolcemente al suo amico umano, una scena che dimostra quanto amore provi nei suoi confronti e una scena capace di scaldare il cuore di chiunque si ritrovi a guardarla!

Gli amici a quattro zampe sono un bene prezioso nella vita di un essere umano, anche in quella di persone che sono costrette a lavorare per strada, pur di guadagnare i soldi necessari per vivere. Questo ragazzo merita l’ammirazione del mondo intero!