Quello che vi raccontiamo oggi è il salvataggio di un bellissimo e dolcissimo cagnolino di razza Pitbull che è stato in seguito rinominato con il nome Ollie. Alcuni abitanti di St. Louis lo avevano notato mentre si affacciava da una finestra di una scuola abbandonata. Non sapendo come ci fosse finito lì dentro, né come avrebbe fatto ad uscire da solo, quelle brave persone hanno deciso di contattare i volontari della Stray Rescue of St. Louis per informarli del cane bloccato.

Quella scuola era chiusa da un po’. Aveva un aspetto lugubre e desolato. Tuttavia, un giorno, un musino molto dolce ha fatto capolino in una delle finestre rotte della struttura.

Gli abitanti del posto, non capendo come fosse possibile che un cucciolo fosse finito a vivere lì dentro da solo, hanno deciso di chiamare subito i volontari della SPCA del posto.

Abituati a salvare cuccioli dal passato sfortunato e dalla vita difficile, gli angeli dell’associazione si sono subito precipitati sul posto.

Dopo essere entrati nella struttura, i volontari sono rimasti increduli nel vedere ciò che c’era dentro. Sembrava che qualcuno se ne fosse andato da lì dentro senza sapere che non sarebbe più tornato. Un’atmosfera agghiacciante.

Tuttavia, c’era un salvataggio da portare a termine, così si sono messi subito a lavoro.

La nuova vita di Ollie

Le strade per arrivare al piano di sopra erano tutte sbarrate. Quindi i volontari hanno dovuto utilizzare una scala e delle finestre rotte per raggiungere il cucciolo.

Lui era così felice di vedere qualcuno, che si è lasciato avvicinare ed aiutare in pochi istanti. Anche le manovre per portarlo fuori sono risultate più facili del previsto.

Al suo arrivo nel rifugio, il cucciolo che fino a quel momento era stato soprannominato “Il Professore” dagli abitanti del posto, ha ricevuto il caldo abbraccio di tutto lo staff.

Dopo una visita dal veterinario e alcuni giorni di convalescenza, era finalmente pronto per trovare una famiglia per sempre. Famiglia che ci ha messo pochissimo a farsi avanti.

Oggi Ollie, questo il nome scelto per lui, vive serenamente nella sua nuova casa. Riceve cibo e coccole tutti i giorni e sembra quasi aver dimenticato del tutto il suo difficile passato.