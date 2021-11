Tucker è un cagnolino molto dolce, che ha vissuto da randagio per la maggior parte della sua vita. Questo gli aveva portato delle conseguenze gravi, come per esempio una ferita dietro l’orecchio, che stava per diventare la sua condanna a morte. Era in condizioni critiche.

CREDIT: PIXABAY

Il randagismo è una piaga sempre più diffusa, per questo negli anni sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di combattere questo fenomeno, ma sembra essere un lavoro impossibile.

Questo cucciolo è stato trovato dai ragazzi di Animal Aid Unlimited, che lo hanno visto mentre vagava per le strade della città. Loro credevano che fosse l’ennesimo randagio del posto.

Tuttavia, quando si sono avvicinati hanno fatto la scoperta talmente straziante, che li ha sconvolti. Il piccolo Tucker aveva una grande e profonda ferita dietro un orecchio.

CREDIT: YOUTUBE

Ovviamente si sarebbe potuta infettare e nel giro di pochi giorni, sarebbe potuta diventare la sua condanna a morte. Aveva bisogno di cure ed aiuto, per riuscire a superare quel momento straziante della sua vita.

I ragazzi, per fortuna, sono riusciti a conquistare in fretta la sua fiducia. Il piccolo nonostante ciò che aveva vissuto, era felice di vedere quelle persone che erano lì solo per aiutarlo. Voleva avere il lieto fine che merita ogni animale.

La guarigione del piccolo Tucker e la sua nuova possibilità di vita

CREDIT: YOUTUBE

Dopo averlo fatto salire nella loro auto, i volontari lo hanno portato in fretta nel rifugio. Il medico dopo un’accurata visita, ha deciso di sottoporlo ad un delicato intervento per pulire e disinfettare la ferita.

Si sono occupati di lui per giorni e poco alla volta, il piccolo Tucker ha fatto tantissimi miglioramenti. Era al settimo cielo, poiché per la prima volta nella sua vita stava ricevendo amore ed attenzioni. Ecco il video della sua storia di seguito:

I ragazzi sono riusciti a trovare la casa perfetta per lui in pochissimo tempo. Una famiglia dopo esser venuta a conoscenza della sua storia, ha deciso di farsi avanti e di portarlo nella propria abitazione. Adesso anche lui ha avuto la vita che tanto desiderava!