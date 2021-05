Trovato in fin di vita nel bel mezzo di un bosco, Halo viene salvato dai meravigliosi volontari

Halo è un pitbull cieco, abbandonato nel bosco da quelle persone che avrebbero dovuto amarlo e prendersi cura di lui. Per tutto il tempo, il povero cagnolino è rimasto in quel punto preciso, ad aspettare che la sua famiglia tornasse a prenderla. Cosa che, purtroppo, non è mai accaduta.

Credit: The Dodo / Facebook

Dopo tutto quel tempo trascorso senza cibo, Halo si era indebolito e stava lentamente morendo di fame. Fortunatamente, un giorno, un gruppo di soccorso locale ha saputo della sua situazione e si è precipitato a cercarlo.

L’ho trovato raggomitolato come una palla, cercava di scaldarsi. Ho cercato di attirarlo fuori dal bosco con una scatoletta di cibo. Quando si è alzato in piedi, ho visto ogni osso del suo corpo. È stato sconvolgente.

Dopo il salvataggio, il cagnolino è stato portato in una clinica veterinaria dove, dopo una visita, i volontari hanno scoperto che era completamente cieco.

Le sue condizioni erano davvero gravi, ma tutti eravamo sorpresi dalla sua voglia di vivere. Perfino il veterinario sorrideva davanti alla sua forza di volontà. Aveva bisogno di una persona disposta a guidarlo, così ci siamo messi subito a lavoro.

I soccorritori hanno spiegato che il cucciolo era in grado di vedere soltanto le ombre, ma che non poteva andare in giro da solo. Grazie al loro post sui social network, tante persone si sono offerte di aprirgli le porte dei loro cuori.

La nuova vita di Halo

Credit: The Dodo / Facebook

I volontari hanno valutato tutte quelle richieste e, alla fine, hanno trovato la famiglia perfetta per lui.

L’intera storia è stata raccontata in un video. Ed è proprio alla fine del filmato che possiamo vedere Halo felice in una nuova casa, circondato da persone meravigliose che lo coccolano e lo fanno sentire al sicuro.

Il cucciolo ha una nuova mamma umana e anche un nuovo fratellino umano.

Credit: The Dodo / Facebook

Ancora una volta, il ringraziamento più grande va ai volontari. Queste meravigliose persone, ogni giorno, salvano migliaia di animali abbandonati e maltrattati in tutto il mondo. Li curano, insegnano loro ad avere di nuovo fiducia negli esseri umani e poi gli regalano una seconda possibilità di vita, ma questa volta felice.