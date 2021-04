Il salvataggio della cagnolina Grace si è diffuso sul web negli ultimi giorni. Tutto è iniziato durante un normalissimo giorno per il pompiere James Tooter Hayes. Mentre si trovava in caserma, ha ricevuto una chiamata da parte una donna che lo allarmava di un cane in pericolo.

Maryanne Davidson, questo il suo nome, era uscita per una passeggiata con le amiche. Ma quando è tornata al suo veicolo, si è resa conto che un cane si era intrufolato nel cofano della macchina ed era rimasto incastrato nel motore. La donna non riusciva a capire come avesse fatto e come fosse possibile. Ma una cosa riusciva a realizzarla, non poteva andare da nessuna parte e non poteva assolutamente mettere in pericolo la vita di quell’amico a quattro zampe!

Così, dopo aver riflettuto a lungo, ha deciso di chiamare i Vigili del Fuoco e le autorità. James Tooter Hayes si è recato sul posto in breve tempo e si è subito messo al lavoro per liberare Grace.

Dopo vari tentativi, ogni sforzo è stato ripagato e il pompiere è riuscito a salvare la cagnolina. Era terrorizzata ed affamata, così l’eroe umano ha prima pensato a rassicurarla e poi l’ha portata al rifugio del posto, il Dallas Animal Services Adoption Center.

La nuova vita della cagnolina Grace

Ogni giorno, il pompiere si è recato al rifugio per trovare Grace e per assicurarsi che stesse bene. Quel salvataggio gli era in qualche modo rimasto nel cuore. Forse era rimasto toccato dalla paura della cucciola e da come si era calmata, quando aveva cercato di rassicurarla, stringendola tra le braccia.

Alla fine, James ha deciso di adottarla. Ha ritenuto che il loro incontro era stato un segno del destino e voluto da Dio.

Oggi la cagnolina vive con la meravigliosa famiglia del pompiere, che ogni giorno si prende cura di lui, lo ama e lo fa sentire al sicuro.