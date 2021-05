La protagonista della storia di oggi si chiama Jade ed è una meravigliosa cagnolina che avrebbe fatto di tutto pur di proteggere i suoi bambini appena nati. Tutto è cominciato quando una donna del New Jersey di nome Stephanie, mentre era in vacanza in California, ha notato questa cagnetta in strada da sola con un cucciolo appena nato in bocca. In quell’esatto momento, la buona samaritana ha deciso di contattare i volontari della Hope for Paws.

Credit: Hope for Paws

Capendo la gravità della situazione, i soccorritori si sono precipitati sul posto indicato dalla donna e hanno subito cercato quella cagnolina e il suo cucciolo.

Stephanie aveva seguito Jade e aveva guidato i volontari fino al punto esatto in cui la cagnolina si riposava e badava ai suoi bambini.

Appena ha visto quelle persone avvicinarsi, la cagnolina ha iniziato a ringhiare, D’altronde non era abituata a trattare con persone gentili, quindi era naturale che volesse proteggere i suoi cuccioli.

Con gentilezza e molta calma, alla fine, i volontari sono riusciti ad avvicinare e prendere mamma cane e i suoi cuccioli, facendo però un’amara scoperta. Uno degli 7 cuccioli, era purtroppo morto.

L’amara scoperta dei salvatori di Jade

Credit: Hope for Paws

I volontari hanno trasferito Jade e i cuccioli nel rifugio, dove li hanno poi visitati e nutriti.

Nonostante si sentisse ormai al sicuro, c’era qualcosa che ancora non andava nella cagnolina. Era come se le mancasse qualcosa.

Poche ore dopo il salvataggio, Stephanie ha contattato di nuovo la Hope for Paws. La donna ha detto ai volontari che una signora che viveva vicino al giaciglio in cui si era fermata Jade, aveva preso uno dei cuccioli e lo aveva portato a casa sua, pensando di poterlo allevare da sola.

Dopo una notte di pianto disperato del cucciolo, che naturalmente voleva e aveva bisogno della sua mamma, la donna si è accorta di aver fatto un grave errore e ha provato a rimediare.

Credit: Hope for Paws

Quando finalmente anche l’ultimo cucciolo è tornato vicino a lei, Jade si è finalmente rilassata e calmata.

In poche settimane, sia la mamma che i bambini sono tornati in salute e hanno trovato una famiglia amorevole a testa dove crescere felici e lontani da quella strada così cattiva e pericolosa.