La protagonista della storia di oggi, è una cagnolina di nome Sundae. Per tutta la vita, il povero animale ha vissuto in un cortile pieno di oggetti e sporcizia e per ripararsi dalle intemperie, aveva soltanto un freddo garage.

CREDIT IMMAGINE / REGINA BABBANA

Fortunatamente, qualcuno ha trovato il coraggio di denunciare la sua situazione. Grazie alla segnalazione, i volontari dell’associazione Country Roads Animal Rescue Society sono intervenuti e l’hanno portata via da quell’orribile posto.

Dopo essere stata salvata, Sundae ha trovato una calda casa adottiva dove ha imparato cosa significhi essere accudite ed amate.

CREDIT IMMAGINE / REGINA BABBANA

Quando ho deciso di adottarla, sapevo che non si sarebbe trattato di una situazione facile. C’è una scena che non dimenticherò mai. Potrà sembrarvi esagerato, ma non sono riuscita a trattenere le lacrime. Il primo giorno a casa, Sundae ha visto la cuccia che le avevo comprato. Probabilmente non ne aveva mai avuta una prima. Si avvicinata e si è sdraiata. Sul suo viso ho visto un’espressione di sollievo. Per la prima volta in tutta la sua vita era su una superficie comoda e al caldo. Mi sono commossa.

La nuova vita di Sundae

All’inizio Sundae era piuttosto timida e timorosa nei confronti del genere maschile. Ma dopo che la sua nuova madre adottiva ha provato a lasciarle un paio di pantaloncini del suo ragazzo nel suo posto preferito, la cagnolina ha iniziato ad avvicinarsi anche a lui.

Dopo le varie visite mediche, il veterinario ha scoperto che la cucciola aveva la filariosi cardiopolmonare e aveva bisogno di un trattamento sui denti.

CREDIT IMMAGINE / REGINA BABBANA

È passato diverso tempo dal giorno dell’adozione e oggi Sundae è felice ed è riuscita ad uscire dal suo guscio di paura. I volontari, nel suo ultimo aggiornamento, hanno scritto: