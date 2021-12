Una vicenda straziante è quella che è avvenuta il mese scorso in un quartiere in Texas, negli appartamenti a Corpus Cristi. Una gattina chiamata Bonbon è stata abbandonata proprio mentre stava dando alla luce i suoi piccoli. Vicino alla cesta aveva anche un biglietto.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio drammatico, che ha sconvolto migliaia di persone. In tanti ora stanno cercando di dare il loro contributo per aiutare la famiglia a quattro zampe.

Una donna chiamata Kayla dopo una giornata di lavoro, stava tornato a casa. Tuttavia, all’ingresso del suo condominio ha notato una strana cesta, con all’interno una gattina.

La signora si è presto avvicinata, ma in pochi secondi si è resa conto che la situazione era davvero drammatica. Vicino alla piccola a quattro zampe c’era un biglietto e c’era scritto: “Vi prego aiutateci!”

CREDIT: FACEBOOK

Kayla non riusciva a capire perché il biglietto fosse al plurale, ma nel momento in cui ha alzato l’asciugamano che la copriva, ha scoperta che con lei c’erano altri 3 gattini ed il quarto stava per venire al mondo. La piccola Bonbon era stata abbandonata proprio durante il parto.

In molti sono rimasti sconvolti dalla crudeltà che ha subito questa gattina. Non potevano lasciarla in quelle condizioni, poiché ne avrebbero sofferto. Per questo, hanno allertato in fretta i ragazzi di Coastal Bend Cat Rescue.

La nuova vita della piccola Bonbon e dei suoi piccoli

I volontari dopo esser arrivati sul posto, hanno deciso di portare l’intera famiglia a quattro zampe nel rifugio. Inoltre, hanno aiutato la mamma a dimenticare quella brutta esperienza.

Un animale che sta partorendo ha bisogno di avere al suo fianco gli umani che ama di più al mondo, altrimenti per lei potrebbe essere un momento traumatico. Bonbon ha subito il drammatico abbandono proprio quando aveva più bisogno della sua famiglia.

CREDIT: FACEBOOK

Ora per fortuna ha trovato degli amici umani affidatari che si stanno occupando sia di lei che dei suoi cuccioli. Stanno tutti bene ed appena saranno cresciuti abbastanza, i ragazzi troveranno delle famiglie perfette per ognuno di loro. Nessun animale dovrebbe mai vivere una cosa del genere.