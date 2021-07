Il commovente salvataggio della piccola Peggy: la cucciola trovata sul ciglio della strada in condizioni disperate

Peggy è una cucciola che ha solamente un anno, ma che non ha mai trovato degli esseri umani amorevoli. Anzi ha conosciuto solo la parte crudele delle persone. Per fortuna quando i volontari hanno saputo delle sue gravi condizioni, sono subito intervenuti per mettere fine alle sue sofferenze.

CREDIT: YOUTUBE

Il randagismo purtroppo è una piaga sempre più diffusa. Negli ultimi anni, proprio per questo sono nate migliaia di associazioni che stanno cercando di combattere questo fenomeno, ma sembra essere un lavoro quasi impossibile.

La piccola Peggy è stata trovata a vivere come randagia. Una donna del posto si è resa conto della sua esistenza, dopo averla trovata sul ciglio della strada in gravi condizioni.

La cucciola aveva delle ferite aperte su tutto il corpo e non riusciva nemmeno a muovere una zampa. Si vedeva che stava soffrendo tantissimo. Infatti ha deciso di allertare in fretta i volontari di DAR Animal Rescue.

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi quando hanno capito la situazione in cui si trovava la piccola a quattro zampe, sono subito intervenuti. Tuttavia, dopo averla portata dal medico hanno scoperto una verità che li ha sconvolti.

Qualche persona malvagia aveva sparato alla cucciola con una pistola a piombini. Infatti aveva diverse ferite sul corpo. Inoltre, era anche stata investita da un’auto e nessuno si era fermato per soccorrerla, non c’era nessuno disposto ad aiutarla.

Il lieto fine della piccola Peggy

CREDIT: YOUTUBE

Il veterinario l’ha sottoposta a tutte le cure del caso sin da subito. Peggy ha subito anche un intervento alla zampa e per poter tornare a camminare.

La donna che l’ha trovata si è sempre interessata a lei ed infatti, quando ha saputo che sarebbe riuscita a sopravvivere, ha deciso di adottarla per sempre. Non poteva permettere che andasse in un’altra abitazione. Ecco il video della sua storia di seguito:

Peggy ora tornerà nello stesso quartiere in cui viveva, ma questa volta non da randagia. Anche lei avrà finalmente la casa e la famiglia dolce ed amorevole, che tanto desiderava.