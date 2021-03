Un episodio che ha dell’incredibile e che ha commosso migliaia di persone, è avvenuto non molto tempo fa. Alcuni volontari hanno salvato la vita di Reba, una randagia in difficoltà. Però, durante la visita, hanno scoperto che era in dolce attesa. Tutti erano al settimo cielo, perché dopo tante sofferenze anche per lei sarebbe arrivata una gioia inaspettata.

Una vicenda bellissima, che ovviamente ha riempito il cuore di tanti utenti sui social. Vedere la dolce famiglia, ora è davvero bellissimo.

Il tutto è iniziato quando i ragazzi della Heidi’s Legacy Dog Rescue, hanno trovato la cucciola per le strade del quartiere. Era magra, triste e disidratata. Nessuno sa quanto tempo abbia vissuto in quello stato.

Reba nonostante ciò che aveva passato nella sua vita, era molto gentile e socievole. Voleva solo ricevere amore ed affetto, proprio come meritano tutti gli animali.

I ragazzi, grazie alla sua personalità, sono riusciti a prenderla subito. L’hanno portata nel loro rifugio e proprio durante la visita di routine, hanno fatto la meravigliosa scoperta. Reba era incinta!

Tutti erano al settimo cielo per questa bellissima notizia. Ovviamente sapevano che trovare una casa per lei e per i suoi piccoli era una lavoro più difficile del solito, ma non desideravano altro che poterli conoscere.

La nascita dei cuccioli di Reba

Una donna chiamata Kristy Anderson ha deciso di prendere la cagnolina in affidamento. Il suo unico scopo era solo quello di aiutarla a tornare in salute e voleva rimanerle vicino dopo il parto.

Pochi giorni dopo esser arrivata nella nuova casa, Reba ha messo al mondo i suoi 6 cuccioli. Tuttavia, uno di loro aveva un aspetto completamente diverso dagli altri. La sua pelliccia era verde. Si tratta di un fenomeno raro, ma non insolito. Gli esperti affermano che avviene quando la bile verde si mescola con il liquido amniotico.

Kristy è felice di occuparsi di tutta la famiglia a quattro zampe. Inoltre, ha voluto raccontare la storia sui social ed è diventata presto virale. Pochi giorni dopo il parto, la pelliccia del piccolo è diventata come quella dei suoi fratellini. La donna molto presto farà anche gli annunci per le loro adozioni!